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Por el momento Instagram Plus se ha lanzado como prueba en varios países a nivel global, entre ellos, Filipinas, Japón y México, aunque solo tienen acceso un grupo de usuarios limitado. (Foto: Yasin AKGUL / AFP)
Por el momento Instagram Plus se ha lanzado como prueba en varios países a nivel global, entre ellos, Filipinas, Japón y México, aunque solo tienen acceso un grupo de usuarios limitado. (Foto: Yasin AKGUL / AFP)
/ YASIN AKGUL
Por Agencia Europa Press

Meta ha comenzado a probar la integración de un servicio de suscripción de pago Instagram Plus, que ofrecerá funciones exclusivas para el contenido compartido en historias, como el modo de vista previa, las listas de audiencia limitadas o la posibilidad de alargar las historias más de 24 horas.

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