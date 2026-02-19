Meta vuelve a la idea de su propio smartwatch con seguimiento de salud y funciones de IA

Meta está planeando retomar el lanzamiento de un reloj inteligente equipado con monitorización de salud, así como la incorporación del asistente de inteligencia artificial Meta AI.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg no ha conseguido lanzar aún un reloj inteligente, un proyecto que se dio a conocer por primera vez en 2021, y aunque el pasado mes de julio se rumoreó sobre la colaboración con el fabricante chino Huaquin, el dispositivo no salió adelante.

Sin embargo, Meta está trabajando por lanzar definitivamente este reloj, cuyo proyecto está identificado como ‘Malibu 2’, junto a otros dispositivos ‘wearables’ como una nueva versión de las gafas Meta Ray-Ban Display (bajo el nombre ‘Hypernova 2’), unas gafas de Realidad Aumentada (con el nombre en código Artemis) y unas gafas de Realidad Mixta (‘Phoenix’), según ha avanzado The Information, que cita a dos fuentes conocedoras de este asunto.

De acuerdo con las informaciones, este nuevo dispositivo contaría con funciones de monitorización de salud, así como con la integración de Meta AI. Mientras que la fecha de lanzamiento del reloj inteligente está prevista para finales de este año, el lanzamiento de los otros dispositivos de Meta podría retrasarse hasta 2027.

De esta forma, Meta busca adentrarse dentro de un mercado donde competirá directamente con Google, Samsung, FitBit o Apple, que ya trabaja en varios ‘wearables’ enfocados a la inteligencia artificial, como gafas inteligentes, AirPods con cámara o un colgante con IA.