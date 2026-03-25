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El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue uno de los altos ejecutivos tecnológicos llamados al estrado durante el juicio. (Foto de Apu GOMES / AFP)
El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue uno de los altos ejecutivos tecnológicos llamados al estrado durante el juicio. (Foto de Apu GOMES / AFP)
/ APU GOMES
Por Agencia EFE

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3.000 millones de dólares.

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