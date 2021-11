Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 28 de octubre, Mark Zuckerberg tomó por sorpresa al mundo al anunciar que Facebook cambiaría el nombre de su empresa matriz a Meta. Si bien las razones de esta acción no tardaron en ser atribuidas a las controversias en las que se encuentra sumida la red social por el caso “Facebook Papers” y las investigaciones que se han iniciado en su contra por parte de varios organismos gubernamentales de Estados Unidos, la nueva imagen también trajo consigo el regreso de un término que hace mucho no era tendencia: el metaverso.

Las promesas y ambiciones de la compañía han sido depositadas en este concepto de mundo virtual y los entusiastas de la tecnología no tardaron en debatir sobre lo que podría suponer tanto en avances para la digitalización como en riesgos de seguridad y privacidad. No obstante, es un hecho que cada vez más compañías del rubro están tratando de involucrarse, de una u otra forma, en la creación de estos entornos dignos de las más extravagantes obras de ciencia ficción.

El gran detalle está en que, por sorprendente que parezca, no nos encontramos remotamente apartados de una realidad como la que auguran las firmas tecnológicas más importantes de la industria y es por eso que en esta oportunidad te explicaremos qué es el metaverso, cuales son sus características y quienes son los que se encuentran involucrados en su desarrollo, además de especificar los puntos que diferencian a sus respectivas versiones de estos mundos virtuales.

¿Qué es el metaverso?

Pese a que no se encuentra actualmente en el Diccionario de la Real Academia Española, existen varias definiciones de este término por parte de científicos y otros expertos en la materia. Uno de los primeros en emplear la palabra para fue Neal Stephenson, autor de novelas de ciencia ficción como “Snow Crash”, allá por 1992. El literato partió de “metauniverso” para referirse al mundo virtual que sus personajes recorren usando cascos de realidad virtual. En dicho lugar, las personas pueden interactuar entre sí y usar servicios que van del campo del entretenimiento hasta el de la medicina.

Por otra parte, Óscar Peña -oficial jefe del área de Innovación y Tecnología en la red de agencias Wunderman Thompson- ofreció estas dos definiciones en su ponencia del Sitges Next 2021, un evento enfocado en la industria creativa, publicitaria y de marketing. La primera es un poco más completa y compleja mientras que la otra resume perfectamente lo que es este concepto.

“Metaverso es una representación tridimensional y conectada de internet. Un mundo virtual persistente, social, en el que los consumidores son capaces de saltar entre diferentes experiencias virtuales o entre la representación virtual y real del mundo físico. Un mundo impulsado por una economía virtual con puestos de trabajo y las mismas reglas y mecánicas financieras que rigen las economías actuales”.

“Cualquier espacio virtual donde las personas coincidan para jugar a juegos, asistir a eventos, acceder a información, adquirir bienes, trabajar o simplemente, quedar con otras personas”.

Básicamente, el metaverso que plantean empresas como Facebook (ahora Meta), Microsoft y Nvidia consiste en un entorno virtual en 3D donde las personas puedan interactuar, tanto entre sí como con los múltiples servicios que serán implementados, y al que pueden acceder con una conexión a Internet y el uso de un visor de realidad virtual como Oculus Quest, PlayStation VR, Valve Index o HTC Vive. Para ser representados en dicho mundo, los usuarios usarán un avatar personalizable que les permitirá desenvolverse en el ciberespacio. Prácticamente, es la siguiente generación de Internet y a la que aspira desde su concepción.

Por increíble que parezca, no es la primera vez que el metaverso es explorado por la industria tecnológica. En los 90, se intentó que esta realidad alterna llegara al consumidor final, pero aún le faltaba madurar y la estructura mediante la que los usuarios pudieran conectarse entre sí era inestable. Internet no había llegado al punto de desarrollo en el que se encuentra actualmente y no podía ofrecer las posibilidades de las que hoy se jacta.

El desarrollo de la realidad virtual será un factor determinante en la implementación del metaverso en un futuro cercano.

Otro dato de importancia es que existen plataformas y videojuegos que, de cierta forma, intentan replicar el metaverso como VRChat. Éste permite a sus usuarios ingresar a mundos virtuales mediante cascos de RV donde pueden interactuar y conversar con otras personas portando avatares 3D. No obstante, también funciona con un modo que nos permite movernos sin necesidad de un visor y la cantidad de cosas que podemos hacer es más limitada de lo que otras grandes compañías pretenden con sus respectivas versiones.

Más antiguo aún es el caso de Second Life, una aplicación que permite a sus usuarios usar un avatar para tener una nueva vida en un mundo virtual en línea. Las personas que se unen a este entorno son llamadas “residentes” y pueden realizar una plétora de actividades tanto en solitario como en grupo, así como también intercambiar propiedades virtuales y servicios entre sí. Nuevamente, este se diferencia de lo que plantean las firmas tecnológicas por las plataformas alternas que se incluirán en sus iteraciones.

Los involucrados

Actualmente, existe un gran número de empresas trabajando para convertir su propia idea del metaverso en una realidad. Facebook puede haber causado revuelo con su anuncio durante el cambio de nombre a Meta, pero lo cierto es que ya otras firmas habían expresado interés en estos espacios virtuales y, en algunos casos, ya estaban desarrollándolos. Incluso el mismo Facebook dio un gran paso en su plan con la adquisición de Oculus en 2014.

Algunos de los agentes más importantes para este avance tecnológico que nos están llevando progresivamente a una nueva era son Meta (Facebook), Nvidia, Microsoft, Niantic, Roblox Corporation, Unity Technologies y Epic Games.

Meta (Facebook)

El causante de que el metaverso regrese a los temas de conversación de todo el mundo ha expresado que quiere expandir lo que su red social ya hace para ofrecer una experiencia más inmersiva que “supere la bidimensionalidad” de la plataforma. Zuckerberg expresó que el enfoque de su propia versión del metaverso es la realidad virtual. El uso de avatares permitirá que la interacción social ya no solo se limite a la vida real o Internet mediante plataformas digitales, sino también a un mundo paralelo 100% digital donde todos sus sistemas y divisiones -entre las que se encuentran Instagram, WhatsApp, Horizon Home, Horizon World, Horizon Rooms y Oculus- trabajen para sostenerla.

Para poder acceder a este espacio, los usuarios necesitarán un casco de realidad virtual, haciendo énfasis en Oculus Quest y Project Cambria ya que son parte de la misma compañía. Por otra parte, dado que Zuckerberg ha destacado la importancia de la interoperabilidad (incorporar elementos del mundo exterior al virtual o sacarlos), es probable que también se de soporte a las gafas de realidad aumentada para interactuar con modelos 3D y hologramas.

No obstante, las pretensiones de la compañía con este entorno virtual aún no tienen una fecha definida de salida. Es bastante probable que, debido a que ésta aún se encuentra contratando personas para desarrollar su metaverso, el objetivo permanece distante en el horizonte. Además, otra información al respecto permanece difusa como el funcionamiento de su economía, disponibilidad y detalles específicos de cómo funcionará más allá de sus conceptos.

Parte del metaverso está una nueva forma de jugar con personas en el mundo.

Nvidia

Por su parte, Nvidia está mucho más enfocado a la creación que a un espacio de verdadera interacción. La compañía ha definido a Omniverse -nombre brindado a su variante del metaverso- como “una herramienta de simulación del mundo virtual y de colaboración para el desarrollo 3D”. La plataforma lleva siendo trabajada por varios años y, con el paso del tiempo, se ha ido dotando de diversas funciones que tienen como objetivo facilitar procesos a los creativos.

Por ejemplo, Omniverse cuenta con su propia herramienta de creación de avatares que, si bien cumple la función de desarrollar personajes tridimensionales como Meta, esta hace uso de otras tecnologías como habla por Inteligencia Artificial, visión por computadora, comprensión del lenguaje natural, motores de recomendación, simulación y hasta trazado de rayos. De este modo, el proceso es mucho más complejo, pero las posibilidades se expanden.

Otras herramientas incluidas en Omniverse son:

Replicator , un motor de generación de datos sintéticos para entrenar redes neuronales profundas que sirve para aplicaciones diversas.

, un motor de generación de datos sintéticos para entrenar redes neuronales profundas que sirve para aplicaciones diversas. E-2 o Earth Two , una gemela digital de la Tierra que servirá para simular y predecir el cambio climático.

, una gemela digital de la Tierra que servirá para simular y predecir el cambio climático. Modulus , para crear modelos tridimensionales que aprenden y obedecen las leyes de la física.

, para crear modelos tridimensionales que aprenden y obedecen las leyes de la física. Triton, para desarrollar modelos de lenguaje grandes que usen múltiples unidades de procesamiento de gráficos o GPU

Actualmente, Omniverse se encuentra en fase beta y solo es accesible para unos 70.000 usuarios en todo el mundo. Se espera que la firma continúe trabajando para aumentar la capacidad y disponibilidad de la plataforma a más personas.

Durante su evento GTC, Nvidia reveló nuevas funciones que está desarrollando para implementar en Omniverse, su propia variante del metaverso.

Microsoft

La gigante tecnológica comandada por Satya Nadella ha expresado su interés en crear una versión más empresarial del metaverso. La pandemia del COVID-19 provocó que la visión de la firma cambiara por completo al percatarse que el trabajo remoto debía convertirse en algo más viable, inmersivo y social, incluso si los resultados con la tecnología actual no fueron precisamente negativos.

Por esta razón, la variante de los de Redmont busca incluir todos sus servicios y productos para aumentar la productividad de un grupo de trabajo que, por algún motivo u otro, no puede estar presente en el mismo recinto. En el marco del Ignite 2021, Microsoft anunció que Mesh, plataforma de realidad mixta lanzada a inicios de este año, sería integrado en Teams para que las videoconferencias que ofrece su aplicación sean más dinámicas y no se sientan tan poco interpersonales, avatares tridimensionales que podrán reemplazar las imágenes de los participantes.

Sin embargo, la compañía no ha descartado la “otra cara de la moneda” y también quiere desarrollar un metaverso jugable estelarizado por sus grandes franquicias de videojuegos como Halo, Minecraft y Flight Simulator. En algún momento, la empresa apostará por llevar estos títulos a un único y gran entorno donde todos tengan la posibilidad de jugar con realidad virtual. “En cierto sentido, hoy en día son juegos 2D, pero la cuestión es que se puede llevar a un mundo completamente 3D y tenemos la intención de llevarlo a cabo”, dijo Nadella en una entrevista concedida a Bloomberg.

Mesh será incluido en Teams en 2022 y, si bien no tenemos una fecha exacta para el lanzamiento de un “metaverso de Microsoft” como tal, la firma quiere que este vaya desarrollándose progresivamente con la unión de sus plataformas. Todo en favor de la productividad para las empresas que estén interesadas en esta emergente forma de trabajar.

El evento Microsoft Ignite 2021 hizo énfasis en el metaverso que la compañía planea crear.

Niantic

La desarrolladora de Pokémon GO y Harry Potter: Wizards Unite, produjo una de las fiebres más intensas que haya visto el mundo en lo que a videojuegos se refiere con el lanzamiento de la app de los monstruos de bolsillo para celulares. La responsable de que la realidad aumentada esté en el radar de millones de personas también ha mostrado interés de incursionar en el metaverso, pero a su propio estilo.

La compañía anunció Lightship, plataforma que usará para ofrecer su tecnología de realidad aumentada a empresas interesadas en ella. De este modo, funciones tan imprescindibles como mapeado en tiempo real, comprensión de la topografía y las superficies del terreno y la segmentación de objetos digitalizados para que aparezcan en el mundo real de forma creíble estarán al alcance de terceros que la requieran. Por supuesto, el sistema de posicionamiento virtual, función en la que se basa Pokémon GO para su jugabilidad, también estará incluido.

Además de esta iniciativa, Niantic mencionó que está destinando un fondo de 20 millones de dólares a la inversión en empresas que compartan su visión del metaverso y que busquen desarrollar nuevas apps de realidad aumentada, enfoque que esta firma prioriza sobre la realidad virtual. No se ha expresado más información al respecto, pero es un hecho que el interés por la creación de su propio mundo virtual o, más bien, su mundo de realidad aumentada está latente.

La plataforma de los creadores de Pokémon GO ofrecerá su tecnología de realidad aumentada en favor del metaverso.

Roblox Corporation

Los videojuegos no son ajenos al metaverso ya que ese concepto de grandes mundos virtuales donde los usuarios puedan interactuar se viene desarrollando, con sus limitaciones, desde hace años en esta industria. Roblox es una de las plataformas más exitosas en este sentido ya que cuenta con una enorme base de jugadores y, lo que es mejor, de desarrolladores potenciales: actualmente, el título tiene más de 20 millones de experiencias disponibles para los usuarios que deseen probarlas provistas por la misma comunidad de jugadores.

Una de las principales preocupaciones de la compañía es la implementación de nuevas formas de comunicación que se apliquen a su metaverso, buscando siempre un sentimiento que se adecúe al mismo que los usuarios experimentan en el mundo real y cuidando la moderación que uno tendría en su día a día.

Puede no ser considerado como un metaverso por muchos, pero Roblox es una plataforma sumamente exitosa que gana nuevos adeptos cada día y que continúa trabajando para mejorar su servicio.

Unity Technologies

El rol de la dueña del motor de videojuegos multiplataforma Unity en todo este ámbito es más democrático que el del resto. El objetivo de la firma es el de ofrecer las mejores herramientas a las empresas y desarrolladoras que estén dispuestas a embarcarse en un proyecto tan grande como es el metaverso. El interés de Unity Technologies son los “gemelos digitales”, copias digitales de nuestro mundo para probar y optimizar todos los recursos que ponen a disposición de los que trabajan en su plataforma, tal como viene haciendo desde hace años en lo que a desarrollo de videojuegos se refiere.

Recientemente, la firma adquirió Weta Digital, el prestigioso estudio de efectos especiales del cineasta Peter Jackson, por 1.625 millones de dólares. El implementar la tecnología que la empresa ha estado perfeccionando por tantos años a su motor Unity para que esté disponible para todos los que la usen fue el motivo detrás de esta compra y va acorde a lo que sus ejecutivos han mencionado anteriormente.

De momento, Unity Technologies desea participar en el movimiento del metaverso de forma parecida a la de Niantic y Nvidia por lo que las alianzas estratégicas con esta compañía serán fundamentales para los que estén en el rol creativo.

El metaverso es más que un espacio virtual.

Epic Games

La popularidad con la que cuenta Fortnite en la actualidad es descomunal y este ha trascendido tanto a su género Battle Royale como a la industria de los videojuegos para convertirse en una enorme maquinaria de hacer dinero, tanto con su apartado jugable como publicitario. El título ha colaborado -y probablemente continúe haciéndolo- con películas taquilleras de la talla de Avengers: Infinity War y Endgame; Star Wars: The Rise of Skywalker y John Wick 3. Además, una enorme variedad de franquicias y artistas, como Ariana Grande y Travis Scott, acudieron al llamado de Epic Games para sumarse al videojuego con eventos especiales u objetos personalizables.

El éxito de este Battle Royale ha elevado a Epic Games a ser uno de los grandes nombres de la industria y le ha permitido potenciar sus otros negocios e incursionar en nuevos como el desarrollo de las últimas versiones del motor Unreal y la creación de Epic Games Store. Fortnite se adelantó al resto de metaversos y estableció el camino que estos deberían seguir en el futuro: convertirse en plataformas de encuentro para que usuarios de cualquier parte del mundo puedan convivir en un rato de ocio.

Tim Sweeney, CEO y propietario de Epic Games, mencionó que los videojuegos multijugador comparten ideas con el metaverso desde hace décadas, estableciendo mundos interactivos donde las personas pueden socializar. Fortnite ha demostrado que la incursión de empresas ajenas a la tecnología y los videojuegos en este tipo de productos es rentable gracias a los conciertos, eventos y proyecciones cinematográficas que se llevan a cabo en su enorme isla digital.

Características del metaverso

Incluso si existe un consenso acerca de lo que es un metaverso y lo que no lo es, este es bastante amplio y recientemente se adecúa más a lo expuesto por Mark Zuckerberg durante el anuncio del cambio de nombre a Meta. En esa línea, existen varias características que un entorno digital de esta magnitud debe o debería tener para estar bajo el espectro de este término. Entre ellas, tenemos las siguientes:

El usuario debe ser capaz de comunicarse e interactuar con sus semejantes así como también tener influencia en objetos y otras personas que transiten en dicho espacio.

El mundo debe estar sometido, de alguna u otra forma, a las leyes de la física y otros conceptos de la realidad. También debe tener recursos limitados y la experiencia del usuario debe ser en primera persona

El entorno debe ser constante y mantenerse funcionando todo el tiempo. Si los usuarios cierran sus sesiones y salen del metaverso, todos sus datos deben ser guardados y actualizados para cuando regresen.

Existen otras normativas que siguen este tipo de mundos virtuales, pero los conceptos básicos se pueden resumir en los presentados anteriormente. Por supuesto, esto dependerá mucho de los lineamientos bajo los cuales han sido desarrollados por sus respectivas compañías.

Primeras imágenes del metaverso de Facebook.

Una revolución inminente

Desde que Facebook se convirtió en Meta y presentó su propia visión del metaverso, tanto la prensa como las compañías más importantes de la tecnología no han dejado de hablar de este concepto y de lo que significaría para la humanidad en los próximos años. Cuando un gigante del entretenimiento como Disney expresa abiertamente interés en una tendencia, uno sabe que está frente a algo que verdaderamente cambiará las reglas del juego.

Puede que todos los metaversos expuestos aquí aún estén lejos de llegar, pero lo cierto es que mientras más tiempo avance, la tecnología también lo hará paralelamente y esto podría significar una reducción en el tiempo de espera para que estos mundos virtuales inicien sus servicios. Si bien aún hay trabajo por hacer en lo técnico y, sobre todo, líneas que marcar en lo que respecta a privacidad y uso de datos de los usuarios, no cabe duda de que el futuro de Internet luce prometedor y hasta emocionante.

