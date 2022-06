El estudio ‘Quantifying the Effects of Working in VR for One Week’ (Cuantificando los efectos de trabajar en realidad virtual por una semana) dio como resultado que laborar bajo esta manera generó estrés, frustración y menos productividad en las personas. Además, los participantes presentaron diversos problemas mientras intentaban replicar su día a día de esta forma.

Quienes formaron parte del estudio fueron 16 empleados e investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Coburg, en Alemania. Para ello, se les pidió trabajar con el Escritorio remoto de Chrome, así como el Oculus Quest 2, los lentes de realidad virtual de Meta. El objetivo fue cumplir una semana de trabajo.

Sin embargo, incluso antes de entrar de lleno al estudio, dos personas se tuvieron que retirar porque experimentaron náuseas, migrañas y ansiedad en el primer día. El texto indicó que se notó “niveles preocupantes de malestar por el simulador”.

Las personas que siguieron con el estudio trabajaron 8 horas por día, con 45 minutos para descansar y alimentarse. Cada uno realizó un puntaje de trabajar en realidad virtual, en comparación con un ambiente físico. El resultado fue que la mayoría sintió que la carga fue más pesada (35%). De igual manera, la frustración subió a un 42%; el “efecto negativo” de la forma de trabajo, en 11%; y la ansiedad, en 19%.

Asimismo, el bienestar mental de los participantes se redujo en 20%, mientras que la fatiga visual aumentó en 48%. La usabilidad de la realidad virtual se redujo en 36% para quienes formaron parte del proyecto. Además, la percepción del flujo de trabajo de ellos mismos cayó en 14%, así como su productividad en 16%.

El estudio señaló que gracias a estos resultados, se podrá mejorar el uso de la realidad virtual en las empresas. “Este estudio ayuda a sentar las bases para la investigación posterior, destacando las deficiencias actuales e identificando oportunidades para mejorar la experiencia del trabajo en realidad virtual”, indicó.