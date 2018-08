Dark Tequila, el malware que podría robar tus claves bancarias

Dark Tequila es un código malicioso que se propaga a través de dispositivos USB infectados y spear-phishing, e incluye funciones especiales para evadir la detección.

Según informa la firma de seguridad cibernética Kaspersky Lab, este malware ha estado atacando a usuarios en México durante los últimos cinco años y les ha estado robando credenciales bancarias y datos personales mediante un código malicioso que se puede mover en computadoras sin conexión a Internet.

La amenaza centra su tarea en robar información financiera, pero una vez dentro de una computadora es capaz de sustraer credenciales de otros sitios, incluso de webs populares, direcciones comerciales y personales de correo electrónico, registros de dominio, para ser vendidos o usados en operaciones futuras.

Algunos ejemplos incluyen los clientes de correo electrónico de Zimbra y las cuentas de los sitios de Bitbucket, Amazon, GoDaddy, Network Solutions, Dropbox, RackSpace, y otros.

Este malware infecta los dispositivos de usuarios a través de USB infectados y correos electrónicos de phishing. Una vez dentro de una computadora, el software malicioso se comunica con su servidor de mandos para recibir instrucciones.

Sí hay posibilidades de que el dispositivo se dañe. (Foto: Pixabay)

“La carga útil se entrega a la víctima solo cuando se cumplen ciertas condiciones. Si el malware detecta que hay una solución de seguridad instalada, monitoreo de la red o signos de que la muestra se ejecuta en un entorno de análisis (por ejemplo, una sandbox virtual), detiene su rutina de infección y se auto-elimina del sistema”, señala el comunicado de la compañía.

Si el código malicioso no encuentra ninguna de estas condiciones, activa la infección y copia un archivo ejecutable en una unidad extraíble para que se ejecute automáticamente, permitiendo que el malware se traslade a través de la red de la víctima, aunque no esté conectada a Internet o incluso cuando la red tiene varios segmentos no conectados entre sí.

“Cuando se conecta otro USB a la computadora infectada, éste se infecta automáticamente y así puede infectar otro objetivo, cuando este USB sea conectado allí”, dice la misiva.

Dark Tequila ha estado activo desde 2013, atacando a usuarios en México o conectados a ese país. Según el análisis de Kaspersky Lab, la presencia de palabras en español en el código y la evidencia del conocimiento local del país, sugieren que el actor que se encuentra detrás de esta operación es de América Latina.

“A primera vista, Dark Tequila se parece a cualquier otro troyano bancario que busca información y credenciales para obtener ganancias financieras. Sin embargo, un análisis más profundo revela una complejidad de malware que no se ve a menudo en las amenazas financieras”, dijo Dmitry Bestuzhev, jefe del Equipo Global de Investigación y Análisis, América Latina, Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab aconseja a seguir las siguientes medidas para protegerse contra el spear-phishing y los ataques que se realizan utilizando medios extraíbles como las unidades USB:

Para todos los usuarios

- Verificar cualquier archivo adjunto de correo electrónico con una solución antimalware antes de abrirlo.



- Deshabilitar la ejecución automática desde los dispositivos USB.



- Verificar los USB con una solución antimalware antes de abrirlos.



- No conectar dispositivos ni memorias USB desconocidas.



- Utilice una solución de seguridad con protección adicional contra amenazas financieras.

Para las empresas

- Bloquee los puertos USB en los dispositivos del usuario, si no son necesarios para los negocios.

- Administre el uso de dispositivos USB.

- Eduque a sus colaboradores sobre las prácticas seguras de USB.

- Cuide el lugar donde deja los USB