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Chatbot dará orientación a turistas en México. (Foto: @GobCDMX)
Chatbot dará orientación a turistas en México. (Foto: @GobCDMX)
Por Agencia EFE

De cara a la Copa del Mundo de Fútbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó este jueves a Xoli, un chatbot que busca orientar a turistas en tiempo real sobre actividades, cultura y movilidad en la capital mexicana, que en junio próximo albergará el partido inaugural del torneo que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

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