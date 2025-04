Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Microsoft tumba a Apple

¡¿Qué semanita, eh?! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repartió aranceles para todo el mundo y provocó una enorme tormenta en la economía mundial.

Y en este mar embravecido los gigantes tecnológicos se tuvieron que agarrar duro al timón para no zozobrar.

Por lo visto, Microsoft supo sortear bien las gigantescas olas y se situó de nuevo como la empresa de mayor cotización.

Apple, que era la primera, registró una caída de casi el 5 % que redujo su capitalización a 2,59 billones de dólares, mientras que Microsoft cedió un 0,92 %, lo que situó su capitalización en 2,63 billones.

Es lo que se calificaría como un triunfo por descarte, o algo así.

Apple se está viendo muy afectada por los aranceles impuestos a China por Trump, que van por el orden del 125 %, ya que el iPhone depende en gran medida de suministros del país asiático.

¿A dónde nos llevará toda esta guerra comercial?

2. Sigue la novela del ‘criptofiasco’ de $LIBRA

El caso $LIBRA, en el que está involucrado el presidente de Argentina, Javier Milei, sigue su desarrollo, esta vez con la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados del país suramericano.

Esta comisión tendrá como objetivo “investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivaron en pérdidas millonarias por parte de actores locales y extranjeros”.

El organo legislativo argentino interpelará al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

Para recapitular el caso, el14 de febrero Milei hizo una publicación en la red X en la quepromocionó $LIBRA, la divisa se disparó e infló su precio hasta que los inversores mayoritarios se retiraron con ganancias millonarias.

Esto generó el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.

Seguiremos informando.

3. Meta en modo protector de adolescentes

Parece que Meta se está poniendo más seria con la protección a los adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger, con la implementación de más restricciones de acceso y contenido con cuentas exclusivas para esta franja etaria.

Meta está haciendo cambios en sus redes Facebook, Instagram y Messenger. (Foto: AFP)

Las ‘cuentas para adolescentes’ son privadas, no tienen acceso a ciertas funciones, no reciben notificaciones entre las 10:00 pm y las 7:00 am, y los padres pueden supervisar los mensajes que reciben sus hijos.

¡Qué oportuno!

Asimismo, los menores de dieciséis años tendrán que pedirle permiso de sus padres a través de herramientas de supervisión para realizar cualquier cambio.

Esta clase de cuentas ya están disponibles en EE.UU., Reino Unido, Australia y Canadá, y “pronto” llegarán a “otras regiones”, según Meta.

El conglomerado de Mark Zuckerberg tuvo que tomar estas medidas tras las reiteradas investigaciones tanto en EE.UU. como en Europa por la exposición indebida de menores a contenidos inapropiados.

Todo lo que se haga en favor de los más jóvenes está muy bien.

4. Pelea en las barbas de Trump

Si algo tiene Elon Muskes que no se le escapa a ninguna pelea.

Esta vez casó una con Peter Navarro, asesor de Comercio y Manufacturas de Donald Trump, a quien lo tildó de “imbécil” y “tonto de remate”, aparte de llamarlo “Peter Retardo” (Retrasado).

Donald Trump ha destado una guerra de aranceles que afecta a empresas tecnológicas. (Foto: AFP) / Agencia AFP

Y,¿por qué esa andanada de Musk contra Navarro? Porque el funcionario calificó al magnate de “fabricante” o “ensamblador de automóviles” que importa componentes “baratos” para sus Tesla de países como China, Taiwan o Japón y ensamblarlos en territorio estadounidense.

Musk aseguró que lo que dice Navarro es “demostrablemente falso” y añadió que “la mayoría de los autos de Tesla se fabrican en Estados Unidos”.

¿Tendrá otro asalto esta pelea entre leales a don Donald?

5. ¿Trabajando con el enemigo?

Hoy todo lo que suene a China es mal visto en Washington, y que empresas de la casa trabajen con ellos, pues es casi una traición.

Una exempleada de Meta, Sarah Wynn-Williams, quien publicó el libro “Careless People” (“Gente sin Cuidado”), sobre su experiencia formando parte de la cúpula de poder del conglomerado, dejó muy mal parado a Mark Zuckerberg y su combo.

Wynn-Williams declaró ante el Subcomité Judicial del Senado sobre Delincuencia y Contraterrorismo que Meta ha trabajado “codo con codo” con Pekín para construir herramientas de censura.

“(Mark) Zuckerberg se ha autoproclamado defensor de la libertad de expresión cuando yo fui testigo de cómo trabajaba codo con codo con el Partido Comunista chino para construir herramientas de censura a medida que silenciaba y censuraba a los críticos”, aseguró.

También añadió que Llama, la inteligencia artificial de Meta, ha contribuido de manera “significativa” a los avances de China como ‘DeepSeek’.

¿Cómo reaccionará Zuckerberg ante esta explosiva declaración?

6. Nintendo Switch 2 en suspenso

Otra vez se hacen presentes los aranceles de Trump en estos clics ya que por culpa de ellos está en vilo la llegada de las tan esperadas consolas Nintendo Switch 2 a EE.UU.

El Switch 2 es una de las primerass víctimas de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al resto del mundo. / DIMITAR DILKOFF

La compañía japonesa anunció que congelaba de forma indefinida los encargos del nuevo aparato, que iba a comenzar el 9 de abril, con el fin de “evaluar el potencial impacto de los aranceles y las condiciones cambiantes del mercado”.

Sin embargo, la fecha del lanzamiento se mantiene para el 5 de junio, con un precio base cercano a los 450 dólares.

Los aranceles afectan literalmente a todo.

7. De Switch para todas las consolas

A partir de junio veremos cómo títulos que eran exclusivos de Nintendo Switch estarán desfilando por Xbox Game Pass y PlayStation.

Uno de los primeros que harán ese paso, según SomosXbox.com, será “Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends”, de Dlala Studios, que se podrá jugar tanto en Xbox Series X|S y PlayStation 5 a partir del 27 de junio.

Buena noticia para los fans de Disney.