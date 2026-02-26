Escuchar
La investigación gira en torno a Azure, el servidor de Microsoft de informática en la nube. Se sospecha que la empresa ha hecho que sus servicios de software, incluyendo Microsoft 365, sean inaccesibles en servidores de nube distintos de Azure, informaron medios japoneses.
Por Agencia AFP

La autoridad japonesa de competencia realizó el miércoles una inspección in situ de la subsidiaria local del gigante informático estadounidense Microsoft, por sospechas de violación de la ley antimonopolia, informó una fuente cercana al caso.

