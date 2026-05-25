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Resumen

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Las llamadas “citas alucinadas” son referencias académicas falsas creadas por inteligencia artificial que, a simple vista, pueden parecer reales. (Imagen creada con IA)
Las llamadas “citas alucinadas” son referencias académicas falsas creadas por inteligencia artificial que, a simple vista, pueden parecer reales. (Imagen creada con IA)
Por Christian Mestanza Arquiñigo

La inteligencia artificial aún no está en la capacidad de generar conocimiento científico nuevo… aunque sí puede falsearlo. Si bien el deseo de conocer, experimentar y conjeturar es propiamente humano, la alucinación es algo que compartimos con los algoritmos. Y esto es un problema para la ciencia. En los últimos meses, cada vez más investigaciones han detectado abundantes referencias bibliográficas en publicaciones científicas fabricadas por IA.

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