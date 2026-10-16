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Resumen

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Una mujer camina por una calle inundada a orillas del río Ganges en Prayagraj, el 28 de septiembre de 2026, mientras los niveles de agua de los ríos Ganges y Yamuna subían tras las lluvias monzónicas. (Foto de Sanjay Kanojia / NurPhoto vía AFP)
Una mujer camina por una calle inundada a orillas del río Ganges en Prayagraj, el 28 de septiembre de 2026, mientras los niveles de agua de los ríos Ganges y Yamuna subían tras las lluvias monzónicas. (Foto de Sanjay Kanojia / NurPhoto vía AFP)
/ SANJAY KANOJIA
Por Agencia AFP

El cambio climático amenaza los medios de subsistencia y obliga a las personas a abandonar sus hogares en el sudeste asiático, pero la tecnología y las medidas gubernamentales podrían ayudar a limitar los daños, declaró el viernes a la AFP la jefa de migración de la ONU.

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