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Buscar durante horas objetos perdidos puede ser desesperante.
Buscar durante horas objetos perdidos puede ser desesperante.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Muchos hogares reconocerán este intercambio tan común. Una persona insiste en que un objeto simplemente no está allí: imposible de encontrar a pesar de lo que describe como una búsqueda minuciosa y muy eficaz. Otra entra, echa un vistazo rápido al mismo lugar y lo señala casi de inmediato.

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