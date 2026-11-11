El papa León XIV tendrá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: AFP)
El papa León XIV tendrá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV es uno de esos eventos históricos que moverá multitudes, y uno de los eventos principales es la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, que se realizará el 16 de noviembre y reunirá a más de un millón de personas, según las estimaciones oficiales.

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