La visita del papa León XIV es uno de esos eventos históricos que moverá multitudes, y uno de los eventos principales es la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, que se realizará el 16 de noviembre y reunirá a más de un millón de personas, según las estimaciones oficiales.

Por ese motivo, es importante anticiparse para llegar a este lugar, que contará con 14 accesos, y que tendrá algunas restricciones vehiculares. Con el apoyo de la tecnología es posible facilitar este traslado.

La firma tecnológica Yango Ride, el servicio de movilidad de Yango Group, compartió cinco recomendaciones para planificar el trayecto completo, lo que incluye conocer las rutas por medio de aplicaciones de geolocalización, GPS o redes móviles.

“La tecnología puede ayudar a planificar mejor los desplazamientos, pero la coordinación previa también es fundamental. Nuestra recomendación es simple: decidir con la familia, antes de salir de casa, dónde bajarán y dónde se reencontrarán para regresar”, señala Daniel Prado, Country Manager de Yango Perú.

Indicó también que “el viaje no termina cuando uno baja del bus o del auto”. Es decir, en eventos multitudinarios hay que evaluar caminatas, el control de ingreso, la salida, etc.

Ubica tu puerta de ingreso, no solo Las Palmas. E l recinto tendrá 14 accesos y cada entrada indica el que te corresponde. Ubícalo en el mapa antes de elegir cómo trasladarte. Comparte la dirección exacta con tu grupo para que nadie llegue a un acceso distinto .

l recinto tendrá 14 accesos y cada entrada indica el que te corresponde. Ubícalo en el mapa antes de elegir cómo trasladarte. Comparte la dirección exacta con tu grupo para que nadie llegue a un acceso distinto Revisa qué bus te deja más cerca. L os cierres pueden modificar los recorridos habituales. Compara qué rutas te acercan a tu acceso y cuánto tendrás que caminar desde el paradero. En Yango puedes consultar rutas de transporte público y sus conexiones. Revisa también los cambios de servicio que anuncie la ATU.

os cierres pueden modificar los recorridos habituales. Compara qué rutas te acercan a tu acceso y cuánto tendrás que caminar desde el paradero. En Yango puedes consultar rutas de transporte público y sus conexiones. Revisa también los cambios de servicio que anuncie la ATU. Si vas en auto, baja fuera de los cierres. Si harás una parte del trayecto en vehículo, coordina una bajada permitida fuera del perímetro restringido.Si utilizas Yango Ride, selecciona un punto de descenso autorizado fuera de la zona de cierres y verifica la distancia que deberás caminar hasta tu puerta de ingreso. Revisa la distancia hasta tu ingreso para confirmar que todos tus acompañantes puedan completarla a pie.

Si harás una parte del trayecto en vehículo, coordina una bajada permitida fuera del perímetro restringido.Si utilizas Yango Ride, selecciona un punto de descenso autorizado fuera de la zona de cierres y verifica la distancia que deberás caminar hasta tu puerta de ingreso. Revisa la distancia hasta tu ingreso para confirmar que todos tus acompañantes puedan completarla a pie. Suma la caminata y los controles a tu tiempo de viaje. Al tiempo estimado del trayecto agrega la caminata y un margen para los controles de acceso. El ingreso estará habilitado desde la noche anterior, así que organiza tu llegada según el horario de tu entrada y el ritmo de tu grupo.

Al tiempo estimado del trayecto agrega la caminata y un margen para los controles de acceso. El ingreso estará habilitado desde la noche anterior, así que organiza tu llegada según el horario de tu entrada y el ritmo de tu grupo. Acuerda el punto de reencuentro antes de entrar. “Frente a la entrada” no sirve como referencia al salir de un evento multitudinario. Elige una dirección concreta fuera de las restricciones y compártela con el grupo. Al terminar la misa, confirma que los paraderos y las rutas sigan habilitados antes de caminar hacia ellos.Si planeas regresar utilizando Yango, verifica que el punto de recogida esté fuera del perímetro restringido y en una zona donde esté permitido detenerse.

Vale señalar que el Arzobispado de Lima recuerda que para ingresar son obligatorios el DNI físico y la entrada con código QR, impresa o digital. Los extranjeros deben llevar el pasaporte o carné de extranjería registrado, y los menores necesitan su propia entrada y su documento. Para las horas de espera, se recomienda llevar agua en botella de plástico, gorra, bloqueador solar y alimentos ligeros; el recinto contará además con puntos de hidratación. También conviene cuidar la batería del celular y seguir las indicaciones del personal autorizado.