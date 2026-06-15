Tras un choque en el aire de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, seis personas murieron en la mañana de este domingo, según informó el Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro.

En la lista de pasajeros a la que tuvo acceso BBC Brasil se encuentran el YouTuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, el director de cine y videoclips también argentino, Lucas Vignale, y el cantante estadounidense Nickel Oliver Tree.

Prim, de 23 años, ganó popularidad con videos de humor y entrevistas realizadas a personas desconocidas en la calle. En su canal de YouTube tiene casi 3 millones de suscriptores.

“Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo”, publicaron en la cuenta del canal de streaming Blender donde trabajaba Prim.

Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos y provocó un incendio.

Mientras que Tree había compartido un video titulado “Gringo 24 horas en Brasil”, en sus redes sociales con 2,3 millones de seguidores, en donde se lo veía con una camiseta de la selección de Brasil. El cantante estaba de gira y se preparaba para embarcarse hacia Europa.

El director audiovisual Lucas Vignale había compartido una última publicación en Instagram posando con el Cristo Redentor al fondo y el pie de imagen “#dios”.

La Policía Civil de Río de Janeiro comunicó que los nombres de las víctimas aún no han sido confirmados oficialmente porque los cuerpos están carbonizados.

El Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro señaló que uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de automóviles de vehículos eléctricos, lo que provocó un incendio que fue controlado y extinguido poco después.

En un comunicado, la Policía Civil informó que se solicitó el peritaje y que los agentes se encuentran trabajando para determinar la causa de los hechos.

Con información de Julia Braun y Camilla Veras Mota de BBC News Brasil.