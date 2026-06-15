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Resumen

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Por BBC News Mundo

Tras un choque en el aire de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, seis personas murieron en la mañana de este domingo, según informó el Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro.

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