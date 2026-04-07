Las consultas sobre multas, horarios y locales de votación concentran el interés de los peruanos en los días previos a las elecciones presidenciales de este domingo, según datos de tendencias de búsqueda en internet.

Tras meses de campaña y debates entre candidatos, el país acudirá a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, así como a los integrantes del Congreso y del Parlamento Andino.

En la antesala de la jornada electoral, las búsquedas en Google se han convertido en un indicador de las principales dudas de los votantes. Los datos muestran que, más que informarse sobre propuestas o programas políticos, los usuarios buscan resolver aspectos logísticos y normativos relacionados con el proceso.

Entre las consultas más frecuentes vinculadas al término “Elecciones 2026” figuran “candidatos elecciones 2026” y “multa de elecciones 2026”, lo que refleja tanto interés por conocer a los aspirantes como preocupación por las consecuencias de no acudir a votar.

También registran un fuerte crecimiento búsquedas relacionadas con información práctica, como “horario de votación elecciones 2026”, “sepa dónde votar elecciones 2026” y “cómo ver dónde votar elecciones 2026”. Otras consultas en aumento incluyen “última encuesta presidencial 2026”, “Ipsos elecciones 2026”, “multas electorales 2026” y “hasta qué edad es obligatorio votar”.

El comportamiento de estas búsquedas sugiere que, en la recta final del proceso, buena parte del electorado está concentrado en aclarar dudas operativas para participar sin contratiempos en la jornada electoral.