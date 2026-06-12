El Mundial 2026 arrancó y hoy muchas personas buscan tener toda la información posible de los partidos, las selecciones, los horarios, etc. Y es que el torneo se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, con diferentes horarios. Por eso, resulta clave el uso de algunas aplicaciones para seguir al detalle los eventos deportivos, en especial ahora que se inició la fase de grupos y se espera una gran cantidad de partidos.

A esto también se suma que muchos de los duelos entre las selecciones serán vistos por plataformas online, algunos canales de cable o de señal abierta, ya sea mediante pago de suscripción o de manera gratuita.

Señala Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphones, que los cambios tecnológicos han provocado una transofrmación en la manera cómo el público disfruta los espectáculos deportivos.

Hoy se busca contar con baterías de gran capacidad que permiten seguir partidos, estadísticas y contenido relacionado con el Mundial durante toda la jornada. En su caso, ellos cuentan con el , como el vivo V70 FE y sus 7.000 mAh.

Los smartphones permiten que los usuarios stén más informados sobre el Mundial 2026. (Foto: Difusión)

Pero también es importante conocer algunas aplicaciones de seguimiento.

Por ejemplo, el 365Scores, que permite configurar alertas personalizadas para recibir notificaciones instantáneas sobre goles, alineaciones confirmadas, tarjetas, cambios y resultados. También ofrece estadísticas en vivo y cobertura minuta a minuto.

Otra aplicación es SofaScore, que permite conocer estadísticas avanzadas de equipos y jugadores. Del mismo modo, es posible consultar mapas de calor, disparos al arco, goles esperados (xG) y rendimiento individual de los futbolistas para entender mejor cómo se desarrolló cada partido.

También se puede consultar FotMob, que analiza el desempeño de tus jugadores favoritos. Es decir, permite evaluar estadísticas individuales, calificaciones de rendimiento, alineaciones, eventos del partido y comparativas entre jugadores. También se puede revisar OneFootball, que mantente al día con las novedades del torneo.

Es así como los usuarios hoy puedenm estar atentos al Mundial, cambios de alineación, declaraciones de entrenadores y análisis previos pueden influir en el desarrollo de los partidos, etc. Es decir, cada vez más conectados e involucrados en el fútbol.