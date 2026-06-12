Resumen

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Usuarios pueden seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real. (Foto: playstore / AFP)
Usuarios pueden seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real. (Foto: playstore / AFP)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 arrancó y hoy muchas personas buscan tener toda la información posible de los partidos, las selecciones, los horarios, etc. Y es que el torneo se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, con diferentes horarios. Por eso, resulta clave el uso de algunas aplicaciones para seguir al detalle los eventos deportivos, en especial ahora que se inició la fase de grupos y se espera una gran cantidad de partidos.

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