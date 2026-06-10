Este jueves 11 de junio inicia una nueva edición del Mundial FIFA 2026, y, en medio de la expectativa, también se hacen más evidentes los cambios en la forma en que las nuevas generaciones consumen y viven el fútbol. Uno de los protagonistas será la Generación Z, que comprende a las personas nacidas a finales del siglo pasado y los primeros años del actual, y que ya no se limitan a la transmisión televisiva. Hoy, el deporte se sigue a través de múltiples pantallas y formatos.

Esta generación convive con las redes sociales, el streaming, los clips cortos, los memes y los creadores digitales.

Si hace algunos años la información deportiva se consumía principalmente a través de periódicos, radio o programas especializados, señala un informe de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), hoy los jóvenes acceden a ella desde plataformas digitales que les permiten interactuar, opinar y generar contenido propio en tiempo real.

“Ahora consumen principalmente contenido deportivo a través de plataformas como Tik Tok, Instagram o YouTube. Ya no esperan al día siguiente para conocer una noticia o una reacción. Todo ocurre en tiempo real y ellos también participan activamente generando contenido propio”, enfatiza Mariano Naranjo, docente de Administración y Negocios del Deporte en dicha casa de estudios.

Pero este cambio no significa el reemplazo de los medios tradicionales. Se trata de un complemento, y uno de los fenómenos que mejor refleja esta transformación es el consumo multipantalla.

Algo que se ha vuelto común es que, mientras observan un partido, muchos jóvenes revisan redes sociales, siguen estadísticas, comentan jugadas, monitorean tendencias o interactúan con otros aficionados desde distintas plataformas.

La época del televisor va quedando atrás y hoy la realidad es multipantalla. (Foto: magnific.com)

“Es el efecto multipantalla. Mientras se desarrolla un partido, los jóvenes están viendo reels o clips de las mejores jugadas, interactuando en redes y generando contenido. Lo hacen porque quieren formar parte de la conversación y mantenerse conectados con otros usuarios que comparten sus mismos intereses”, señala el especialista.

Además, los resúmenes instantáneos, reels, clips y shorts les permiten mantenerse al día con las jugadas más relevantes y participar de la conversación digital sin depender exclusivamente de la transmisión tradicional. A ello se suma el crecimiento de los creadores de contenido e influencers deportivos. Desde periodistas digitales hasta exfutbolistas que comparten experiencias y análisis desde una perspectiva más cercana, la oferta de contenidos se ha diversificado significativamente.

Según Naranjo, la conversación deportiva ya no depende únicamente de periodistas o medios especializados. Los propios aficionados, creadores de contenido y futbolistas participan activamente.