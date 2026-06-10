Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La forma de consumir el fútbol ha cambiado en los últimos años y la Generación Z es protagonista. (Foto: magnific.com)
La forma de consumir el fútbol ha cambiado en los últimos años y la Generación Z es protagonista. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

Este jueves 11 de junio inicia una nueva edición del Mundial FIFA 2026, y, en medio de la expectativa, también se hacen más evidentes los cambios en la forma en que las nuevas generaciones consumen y viven el fútbol. Uno de los protagonistas será la Generación Z, que comprende a las personas nacidas a finales del siglo pasado y los primeros años del actual, y que ya no se limitan a la transmisión televisiva. Hoy, el deporte se sigue a través de múltiples pantallas y formatos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.