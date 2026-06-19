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Resumen

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Usuarios buscan televisores de mayor tamaño para experiencia grupal. (Foto referencial: magnific.com)
Usuarios buscan televisores de mayor tamaño para experiencia grupal. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia EFE

En casa: un 16 % más de refrescos, un 14 % más de fiambres y embutidos y un 10 % más de platos preparados. Son los datos de consumo que despierta el Mundial. Y, para seguir mejor los partidos, también se cambia de televisor: MediaMarkt prevé un 18 % más de ventas de este aparato; FNAC, un 30 %.

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