Resumen

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Cuidado al crear videos e imágenes utilizando tus datos biométricos como tu rostro. (Imagen creada con ChatGPT)
Cuidado al crear videos e imágenes utilizando tus datos biométricos como tu rostro. (Imagen creada con ChatGPT)
/ ChatGPT
Por Redacción EC

El cada vez más cercano Mundial 2026 no solo está aumentando el ánimo de los fanáticos del fútbol, sino también de los vectores de ataques de los cibercriminales. El último ejemplo es la moda de crear y subir en redes sociales videos altamente realistas insertando personas en los estadios deportivos utilizando inteligencia artificial.

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