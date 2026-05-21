El cada vez más cercano Mundial 2026 no solo está aumentando el ánimo de los fanáticos del fútbol, sino también de los vectores de ataques de los cibercriminales. El último ejemplo es la moda de crear y subir en redes sociales videos altamente realistas insertando personas en los estadios deportivos utilizando inteligencia artificial.

Y es que si bien esta tendencia se ha convertido en una forma divertida de imaginar cómo sería vivir un torneo en la cancha, expertos del servicio de seguridad digital Kaspersky advierten que detrás de estos videos también existen riesgos importantes para la privacidad y la seguridad digital.

Esto es debido a que para generar estas escenas, muchas plataformas solicitan fotografías de alta calidad del rostro e incluso datos adicionales como país de origen, género o edad para personalizar la experiencia. El problema es que, una vez cargadas, estas imágenes pueden quedar almacenadas en servidores externos, utilizarse para entrenar sistemas de inteligencia artificial o quedar expuestas en caso de filtraciones de datos.

Además, el rostro es un dato biométrico único. Cuando se combina con información como nacionalidad, gustos deportivos o redes sociales, puede facilitar la creación de perfiles digitales que luego son utilizados en fraudes, suplantación de identidad o campañas de phishing cada vez más personalizadas.

Los analistas también alertan sobre el crecimiento de contenidos falsos generados con IA a partir de imágenes reales compartidas en trends virales. Una selfie utilizada hoy para aparecer “en la tribuna” podría terminar reutilizada posteriormente en perfiles fraudulentos, anuncios engañosos o videos manipulados sin autorización de la persona.

En este contexto, el principal riesgo es que la emoción de participar en el trend hace que los usuarios actúen rápido y sin revisar a quién le están entregando su imagen. Muchas de estas herramientas aparecen por pocos días, se promocionan en redes sociales y no siempre dejan claro quién las opera, dónde almacenan la información o durante cuánto tiempo conservan los archivos cargados.

De hecho, según un estudio de Kaspersky, el 18% de los usuarios en Perú admite que no revisa los permisos que solicita una aplicación antes de instalarla, ya sea porque la información es demasiado extensa o porque simplemente no le presta atención. Esa falta de transparencia y revisión puede convertir una experiencia pasajera en una cesión de datos difícil de rastrear o eliminar después.

“Este tipo de trends demuestra cómo la inteligencia artificial está cambiando la relación de las personas con su privacidad digital. Hoy muchos usuarios entregan imágenes de alta calidad de su rostro, junto con información como su país, gustos deportivos o expresiones faciales, sin pensar que están compartiendo datos biométricos extremadamente sensibles. El problema es que, una vez cargadas en estas plataformas, las fotos pueden almacenarse, reutilizarse para entrenar modelos de IA o incluso terminar expuestas tras una filtración. Además, en eventos masivos, los ciberdelincuentes aprovechan la emoción y la viralidad para recopilar información y construir perfiles digitales más completos, que luego pueden utilizarse en fraudes, suplantación de identidad o campañas de phishing mucho más creíbles y personalizadas”, asegura María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Para reducir los riegos, los expertos de Kaspersky: