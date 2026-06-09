Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos, entre el 11 de junio y el 19 de julio, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves de redacción al respecto.

1. “Mundial”, mayúscula y minúsculaEl nombre oficial de esta competición es “Copa Mundial de la FIFA 2026”, por lo que, como mención abreviada, emplear “el Mundial”, con mayúscula, es adecuado. En cambio, le corresponde minúscula en usos genéricos: “No participa en un mundial desde 2014”.

2. “Fútbol” y “futbol”, acentuaciones válidasEl nombre de este deporte admite dos acentuaciones: la llana “fútbol”, con tilde por acabar en “l”, y la aguda “futbol”, de uso normal en México y el área centroamericana.

3. Extranjerismos con equivalenciasAlgunos extranjerismos de uso común en las informaciones futbolísticas cuentan con alternativas o adaptaciones en español, que resultan preferibles:

— “box to box”: todocampista

— “fixture”: calendario/programación (de encuentros deportivos)

— “goal average”: golaveraje

— “hat-trick”: triplete

— “pressing”: presión

4. Nombres alternativos de las seleccionesLos nombres alternativos por los que se conoce a las selecciones se escriben con mayúsculas en los términos significativos, como señala la ortografía académica, y sin comillas ni cursiva: “la Albiceleste” (Argentina), “la Roja” (España)...

5. “Lesionarse el tobillo”, mejor que “su tobillo”

En la lengua general, en expresiones como “se torció el tobillo” o “se lesionó la pierna derecha”, lo recomendable es usar el artículo definido “el”/“la”, mejor que el posesivo “su”, aunque en algunas zonas, sobre todo México, Paraguay y otros países, se emplea a veces el posesivo.

6. “Penalti” o “pénalti”, mejor que “penalty”Lo apropiado es emplear las adaptaciones “penalti” o “pénalti”, esta última propia de países como México, y no la forma inglesa “penalty”. Otras opciones son “penal” y “pena máxima”.

7. “Córner” y “club”, pluralesLos sustantivos “córner” y “club” cuentan respectivamente con dos plurales: “córners” y “córneres” (ambos con tilde), por una parte, y “clubs” y “clubes”, por otra parte. No es apropiado mantenerlos invariables en plural (“los club”, “los córner”).

8. Los “fuera de juego” y los “fueras de juego”, ambos válidosLa expresión “el fuera de juego” puede emplearse en plural como “los fuera de juego”, invariable, o como “los fueras de juego”.

9. “Por la banda izquierda/derecha”, mejor que “por banda izquierda/derecha”Es aconsejable mantener el artículo “la” en la expresión “por la banda izquierda” o “derecha”.

10. “Videoarbitraje”, todo junto y sin tildeEn referencia a la tecnología de apoyo del árbitro, puede usarse “videoarbitraje”, todo junto y sin tilde, o la sigla “VAR”.

11. “Jugar al fútbol” o “jugar fútbol”, pero no “jugar a fútbol”A la hora de expresar el deporte que se practica, “jugar” puede construirse con la preposición “a” y un artículo (“jugar al fútbol”) o sin preposición ni artículo (“jugar fútbol”). No es apropiado, en cambio, “jugar a fútbol”.

12. “Tiempo de descuento” y “tiempo añadido”, formas válidasPara el tiempo que el árbitro añade al juego para compensar el ya perdido, son igualmente apropiadas las formas “tiempo añadido” y “tiempo de descuento”; este último sustantivo lo define el “DLE” como ‘período de tiempo que, por interrupción de un partido u otra competición deportiva, añade el árbitro al final reglamentario para compensar el tiempo perdido’.

13. “Los onces”, no “los once”El sustantivo “once” cuenta con el sentido de ‘equipo de jugadores de fútbol, dicho así por constar de once individuos’ y hace el plural de forma regular (“los onces”). Así, en frases como “No se esperan muchas modificaciones en los onces iniciales de ambos equipos”, no habría sido adecuado escribir “los once iniciales”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.