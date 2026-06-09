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Resumen

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El torneo de fútbol también trae expresiones por conocer. (Foto referencial: magnific.com)
El torneo de fútbol también trae expresiones por conocer. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia EFE

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos, entre el 11 de junio y el 19 de julio, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves de redacción al respecto.

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