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Resumen

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Otras ciudades de Estados Unidos, en las que también se jugarán partidos, están adaptando esta medida. (Foto referencial: magnific.com)
Otras ciudades de Estados Unidos, en las que también se jugarán partidos, están adaptando esta medida. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia AFP

El público que asista a los partidos del Mundial de fútbol 2026 en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, o en las fan zones de esta región, podrá descargar una aplicación para recibir información sobre temas de seguridad en su idioma.

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