Con la fiebre por el Mundial 2026 llega un momento clave para las marcas de televisores, cuyas ventas aumentan considerablemente por el máximo evento de fútbol. Por esta razón, consultamos con algunas firmas de tecnología para que nos digan cuáles son los mejores consejos para disfrutar los partidos de la copa desde la TV, con las tecnologías actuales.

Al momento de elegir una TV para ver fútbol, Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú, dice que hay tres factores que realmente marcan la diferencia: el tamaño de pantalla, la tecnología de imagen y la tasa de refresco. Sus recomendaciones son “las pantallas desde 65 pulgadas con resolución 4K, y en cuanto a imagen, la tecnología SQD-Mini LED”.

“En cuando a la tasa de refresco, un panel de hasta 144Hz con tecnología de compensación de movimiento elimina prácticamente el desenfoque en acciones de alta velocidad, algo que en fútbol hace una diferencia visual enorme. Complementar esto con soporte HDR y audio Dolby Atmos cierra el círculo de una experiencia verdaderamente inmersiva”, añade.

En la misma línea, LG aconseja optar por televisores con una alta calidad de imagen y un uso práctico para disfrutar al máximo de los partidos del Mundial en casa.

“En el fútbol la fluidez es clave, por lo que tecnologías como Trumotion permiten seguir la trayectoria del balón con mayor nitidez y reducir el desenfoque en jugadas rápidas. Asimismo, con un escalamiento inteligente a 4K por parte del procesador ayuda a apreciar mejor los detalles del campo, las expresiones de los jugadores y las repeticiones”, aseguró la marca surcoreana al Diario El Comercio.

Además, en cuanto a las dimensiones, el gigante tecnológico afirma que la elección del tamaño del televisor debe considerar principalmente la distancia desde donde verá la pantalla. Como referencia general, para una distancia de entre 2 y 2,5 metros suele recomendarse televisores de 55 a 65 pulgadas, mientras que para espacios de entre 2,8 y 3,5 metros se pueden aprovechar modelos de 75 a 86 pulgadas.

“También es importante instalar el televisor a una altura cómoda, procurando que el centro de la pantalla quede aproximadamente a la altura de los ojos cuando las personas estén sentadas. Finalmente, antes de comprar un televisor de gran tamaño, se recomienda verificar que la pared o el mueble tengan las dimensiones adecuadas para mantener una estética equilibrada y una visualización cómoda desde cualquier punto de la habitación”, concluye LG.

El modo fútbol con inteligencia artificial visto en el CES 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

En el CES 2026 también se anunció la llegada del “AI Soccer Mode” para los nuevos televisores. Esta tecnología con inteligencia artificial permite optimizar automáticamente la imagen y el sonido al ver partidos, así como eliminar los comentarios y ver datos en vivo.

El ‘boom’ del Mundial

Como mencionamos al principio, las ventas de televisores aumentan considerablemente en época mundialista, aproximadamente un 30 %. Los picos más saltos de adquisiciones de nuevos equipos ocurren en abril y junio.

Alan Kahn, vicepresidente de ventas y marketing para Perú y Ecuador de Hisense, explicó a El Comercio que lo que marca la diferencia es la tecnología que cada empresa lanza. “Nosotros, por ejemplo, lanzamos la tecnología RGB Mini LED hace dos años y ahora venimos reforzando eso. Pensamos que esto es un cambio fundamental en las innovaciones de televisores”.

Hisense es el patrocinador oficial del Mundial 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Este año, las marcas tienen la dificultad del aumento de precios debido a la insaciable demanda de la industria de la IA. En general, los proveedores de equipos tecnológicos están elevando los precios a niveles históricos por los chips, pero esto, al menos en el mercado de TV, se reflejará en los próximos meses.

“Definitivamente, el Mundial no es una buena época para subir los precios. Sin embargo, los costos de producción de televisores están incrementando mucho por la escasez de los chips, las memorias y otros componentes”, dice Kahn.

Para contrarrestar este incremento y aprovechar el aventón del Mundial, las empresas de tecnología como Hisense están buscando hacer colaboraciones de productos específicos con firmas de otros rubros como autos y deporte.