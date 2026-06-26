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Resumen

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El stand de Hisense en la feria AWE 2026 en Shanghái, China, el 15 de marzo de 2026. (Foto: AFP)
El stand de Hisense en la feria AWE 2026 en Shanghái, China, el 15 de marzo de 2026. (Foto: AFP)
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Por Diego Barrio de Mendoza

Con la fiebre por el Mundial 2026 llega un momento clave para las marcas de televisores, cuyas ventas aumentan considerablemente por el máximo evento de fútbol. Por esta razón, consultamos con algunas firmas de tecnología para que nos digan cuáles son los mejores consejos para disfrutar los partidos de la copa desde la TV, con las tecnologías actuales.

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