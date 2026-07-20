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El delantero español, Ferran Torres, celebra el primer gol de su equipo durante la final del Mundial de fútbol de 2026 entre España y Argentina, disputada en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
El delantero español, Ferran Torres, celebra el primer gol de su equipo durante la final del Mundial de fútbol de 2026 entre España y Argentina, disputada en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
/ FRANCK FIFE
Por Agencia AFP

Los sismógrafos de España captaron las vibraciones provocadas por los hinchas al estallar de alegría con el gol que le dio el triunfo a La Roja frente a Argentina en la final del Mundial, informó este lunes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

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