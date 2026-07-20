Los sismógrafos de España captaron las vibraciones provocadas por los hinchas al estallar de alegría con el gol que le dio el triunfo a La Roja frente a Argentina en la final del Mundial, informó este lunes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Investigadores del instituto de Geociencias Barcelona analizaron datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que mostraron señales inusuales en ciudades como Algeciras, Barcelona, Cádiz y Granada, señaló el comunicado del CSIC.

Los sensores registraron tres ráfagas claras de actividad durante el partido: tras el gol de Ferran Torres, un segundo tanto que fue anulado por el VAR y la vibración más intensa después del pitazo final.

Los científicos indicaron que se trató de “sismicidad inducida por actividad humana”, en este caso los miles y miles de aficionados saltando, gritando y celebrando al mismo tiempo.

Los sensores detectaron vibraciones similares durante la victoria de España en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, cuando los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal provocaron movimientos del suelo en Madrid y Barcelona.