Resumen
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Los sismógrafos de España captaron las vibraciones provocadas por los hinchas al estallar de alegría con el gol que le dio el triunfo a La Roja frente a Argentina en la final del Mundial, informó este lunes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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