Desde que comenzó el Mundial 2026 uno de los problemas ha sido las transmisiones ilegales. Solo en la etapa de grupos se ha bloqueado más de 9.300 ofertas que se presentan en múltiples plataformas, lo que se ha convertido en uno de los golpes más duros contra la piratería audiovisual.

Estas acciones se dan como parte de la protección de los derechos de propiedad intelectual. El despliegue de seguridad abarcó los 72 partidos que se transmitieron en la fase de grupos.

DSPORTS informó que el trabajo se hizo en coordinación con la FIFA, Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y empresas especializadas como Smart Protection, Athletia y Friend MTS, además de la colaboración de diversos actores del sector.

La operación antipiratería no solo garantiza la propiedad intelectual y de transmisión de contenido, sino que también reduce los graves riesgos a los que se enfrentan los usuarios como el robo de sus datos personales, fraude financiero, entre otros.

Para el bloque se hizo seguimiento en tiempo real en ecosistemas digitales como Google, donde se registró 2.886 enlaces desindexados. En otras plataformas de streaming se presentaron 2.728 casos.

Plataformas intervenidas son TikTok, Kick, Facebook, Twitch e Instagram. También se tuvieron acciones en Telegram, X, Discord, Blogger y YouTube. Incluso, en lo que se refiere a América Latina, se ejecutaron acciones legales en Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay.