Campaña contra la piratería bloqueó varios sitios en los que se transmitía el Mundial 2026 de manera ilegal. (Foto: generada con IA / Copilot)
Campaña contra la piratería bloqueó varios sitios en los que se transmitía el Mundial 2026 de manera ilegal. (Foto: generada con IA / Copilot)
Por Redacción EC

Desde que comenzó el Mundial 2026 uno de los problemas ha sido las transmisiones ilegales. Solo en la etapa de grupos se ha bloqueado más de 9.300 ofertas que se presentan en múltiples plataformas, lo que se ha convertido en uno de los golpes más duros contra la piratería audiovisual.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.