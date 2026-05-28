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Resumen

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El verano también afectará el desplazamiento de las personas ya que los partidos tendrían que programarse en horarios cercanos a la noche. (Foto: AFP)
El verano también afectará el desplazamiento de las personas ya que los partidos tendrían que programarse en horarios cercanos a la noche. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, podría llegar a generar más de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), convirtiéndose en la competición con mayor huella de carbono de la historia.

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