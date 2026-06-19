Resumen

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Función permite ver estadísticas y datos generales en tiempo real y sin detener la transmisión. (Foto: Difusión)
Función permite ver estadísticas y datos generales en tiempo real y sin detener la transmisión. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La experiencia de seguir el Mundial 2026 viene marcada por varios cambios, y uno de ellos pasa por el Sports Experience, un innovador panel de datos deportivos en vivo integrado de forma nativa en las plataformas DGO y SKY+. Es decir, los usuarios podrán acceder, desde el control remoto, a los datos más relevantes del juego sin interrumpir la transmisión y en una sola pantalla.

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