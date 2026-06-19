La experiencia de seguir el Mundial 2026 viene marcada por varios cambios, y uno de ellos pasa por el Sports Experience, un innovador panel de datos deportivos en vivo integrado de forma nativa en las plataformas DGO y SKY+. Es decir, los usuarios podrán acceder, desde el control remoto, a los datos más relevantes del juego sin interrumpir la transmisión y en una sola pantalla.

El panel de información ofrece marcadores en tiempo real, estadísticas detalladas (posesión, tiros, pases), alineaciones, el minuto a minuto y el cuadro completo de llaves del torneo de 48 selecciones.

Este panel es fruto de una alianza estratégica iniciada en 2024 entre TAPPP y Waiken ILW. Previamente fue validado en Argentina y Colombia, donde se demostró que la interactividad profundiza la conexión del usuario. Actualmente se expande a más países y está disponible para Smart TV y Android TV.

Lo que se ha notado es que la tecnología MicroApp de TAPPP transforma la experiencia del suscriptor aumentando el engagement y la fidelización dentro de la misma plataforma.

Función permite que usuarios puedan evaluar datos sobre un encuentro deportivo en vivo. (Foto: Difusión)

Por otro lado, el Sports Experience está diseñado como una funcionalidad permanente. Después del Mundial, el panel se expandirá a las principales ligas de fútbol y otros deportes locales e internacionales.

Esta función también abre una categoría publicitaria clave para el deporte en vivo, ofreciendo un inventario basado en el engagement real y declarado del usuario, el cual ya se está traduciendo en transacciones directas a través de acciones como la presentación de coleccionables deportivos.

Valentin Echeverry, CEO de DGO, asegueró que “esta innovación enriquece la experiencia de los usuarios, con datos en tiempo real y un panorama completo sobre el contenido deportivo”.