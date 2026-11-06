Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana.

OpenAI cede a los votantes

OpenAI presentó un nuevo marco regulatorio y una serie de compromisos comunitarios para el desarrollo de sus centros de datos, tras el rechazo de los votantes estadounidenses el martes a la expansión desmedida de estas infraestructuras en las elecciones de mitad de mandato.

El documento, titulado ‘Pacto Nacional con la Comunidad’ está acompañado de una propuesta legislativa dirigida a los reguladores, que busca responder al descontento ciudadano por el impacto ambiental, el consumo hídrico y el alza en las tarifas energéticas. Según un análisis de Ballotpedia y CNBC, de 41 iniciativas locales sometidas a votación en 10 estados, los electores respaldaron 40 restricciones y rechazaron medidas a favor del desarrollo.

App sigue al papa en Argentina

Dos estudiantes argentinos desarrollaron la aplicación gratuita PapApp Luján, que permite consultar mapas, accesos, servicios y puntos de interés sin conexión a Internet para facilitar el desplazamiento de los fieles durante la visita del papa León XIV a la ciudad argentina el próximo miércoles, como parte de la gira que lo llevará también a Perú y Uruguay.

Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, dos jóvenes que cursan Ingeniería Informática crearon el proyecto a partir de una preocupación concreta: la posible saturación de las redes móviles ante la llegada de millones de fieles, aseguró Forteza a medios locales. El pontífice oficiará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona argentina.

Musk al espacio ante victoria demócrata

Elon Musk dijo que los centros de datos en el espacio “empiezan a parecer una opción bastante atractiva”, coincidiendo con la percepción de que la victoria de los demócratas en las elecciones de este martes en EE.UU. amenazan el auge de la IA, que pasa por estas instalaciones.

Musk, quien había destinado unos 500 millones de dólares a las elecciones de mitad de mandato, ironizó en X que: “mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron”. La expansión y elevado consumo de recursos de estos centros, necesarios para la IA, se colaron en el debate electoral, ante la preocupación de muchos ciudadanos y los millones gastados en la industria tecnológica.

El mundo cada vez más conectado

Unos 6.300 millones de personas, el 76 % de la población mundial, utilizan internet en 2026, indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), es decir, por primera vez más de tres cuartas partes de los seres humanos usan esta tecnología.

El número de personas conectadas a internet superaba apenas los 1.000 millones en 2005, un 15 % de la población mundial: la barrera del 50 % se superó en 2019. Sin embargo, según la UIT, persisten desigualdades de acceso, como que el uso de internet alcanza el 93 % en los países de renta más alta pero sólo el 32 % en los de renta baja; mientras un 79 % de hombres navega en la red, la tasa en mujeres llega al 74 %.

Viajar con la IA

Un 49 % de los pasajeros de líneas aéreas en el mundo ha utilizado la IA para planificar sus desplazamientos, indica el último sondeo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Un 17 % de los pasajeros usó la IA en el último año para obtener sugerencias de destinos, un 19 % para buscar vuelos baratos y un 21 % para encontrar enlaces con un destino específico.

El sondeo reveló además que más de la mitad de los pasajeros (58 %) ha utilizado la biometría -sistemas de reconocimiento facial- en los últimos doce meses, 24 puntos porcentuales más que hace cuatro años. Además, un 78 % de los pasajeros estaría dispuesto a compartir sus datos biométricos si ello permite ahorrar trámites durante los embarques.

Apple preocupada por la IA

Apple reconoció ante al Gobierno de EE.UU. los riesgos de que la IA actúe sin autorización y la dificultad para anticiparse a las consecuencias, lo que puede afectar su negocio, que sufriría “perjuicios reputacionales, competitivos y financieros”; y acarrear “medidas regulatorias y responsabilidad jurídica”.

El fabricante del iPhone indicó que la IA está cada vez más integrada en sus productos y servicios, actividad y operaciones, y sus propias iniciativas con esta tecnología plantean numerosos riesgos, “acciones no intencionadas o no autorizadas de sistemas autónomos”.

El hackeo a Binance

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance registró salidas netas de fondos por unos 3.640 millones de dólares después de la reanudación de los retiros de sus clientes, suspendidos a raíz del ciberataque sufrido la semana pasada y que autoridades estadounidenses atribuyen a piratas informáticos norcoreanos.

La compañía informó en X que, entre las 06:00 y las 15:30 GMT del domingo, el proceso de retiros y depósitos dejó un saldo negativo equivalente al 2,1 % de los 171.000 millones de dólares en activos que gestionaba a finales de octubre. Binance comunicó el viernes pasado de un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares, de los que afirmó haber bloqueado unos 3.000 millones.