Los aficionados de OnlyFans están de luto con noticia de que el dueño de la plataforma, Leonid Radvinsky, falleció a los 43 años. La muerte ocurrió el 20 de marzo, pero recién fue anunciada por la empresa mediante un comunicado.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, señala el texto divulgado por la organización.

Radvinsky, quien nació en Odesa (Ucrania) en 1982, no fue el creador de la popular plataforma de contenido por suscripción, lanzada en 2016 por un padre e hijo Guy y Tim Stokely, pero sí fue el responsable de su transformación de un sitio web nicho a el titán de la industria pornográfica tras adquirirla en 2018.

El sitio web cumple un crecientemente relevante rol en la industria pornográfica, al permitir a los creadores de contenido mantener el 80% de las ganancias generadas por su trabajo, mientras que la empresa apropiaba del 20% restante.

Un modelo de negocio que hizo que se disparara, particularmente durante la pandemia del COVID-19, generando alrededor de US$7,2 mil millones de ingresos en 2025 y con amplios beneficios para Radvinsky, quien recibió US$701 millones en dividendos por su rol en la compañía.

La muerte de Radvinsky ocurre en un momento sensible para la empresa, actualmente en negociaciones para vender el sitio, valorado hasta en US$5.500 millones, las cuáles quedan ahora con un futuro incierto.