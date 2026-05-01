Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Una IA a juicio: Musk vs. Altman

Un juicio civil enfrenta a los líderes tecnológicos Elon Musk (cofundador de Tesla, SpaceX y xAI), Sam Altman y sus socios, entre ellos Greg Brockman y Microsoft, por un presunto engaño al empresario sudafricano en la creación de OpenAI, ya que, a juicio del fundador de Tesla, la compañía abandonó su misión sin fines de lucro y de interés público.

La querella señala incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, algo que OpenAI ha calificado como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor.

El polémico ‘manifiesto’ de Palantir

Tecnofascismo o parodia de ‘Robocop’ han sido algunas de las reacciones al ‘manifiesto’ publicado por la empresa estadounidense Palantir, en donde propone un servicio militar obligatorio, el rearme de Alemania y Japón, apela a que los ingenieros de Silicon Valley participen en la “defensa de la nación” por su “deuda moral” con el país que hizo posible su auge, entre otros, en una apuesta por integrar la IA a las políticas de defensa.

El texto, de 22 puntos y publicado en la red social X, está basado en el libro ‘The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West’ (2025), escrito por el director ejecutivo de la compañía, Alex Karp, y el asesor legal Nicholas W. Zamiska.

Relación abierta entre Microsoft y OpenAI

Microsoft y OpenAI anunciaron un renovado acuerdo de colaboración, donde la compañía de Sam Altman podrá ofrecer sus productos a clientes de cualquier proveedor de nube, lo que incluye a competidores como Amazon o Google, y proporcionar acceso a su interfaz de programación de aplicaciones a los clientes del Gobierno de EE.UU., independientemente del proveedor.

Microsoft seguirá teniendo hasta 2032 una licencia para acceder a la propiedad intelectual de OpenAI y los productos de la empresa de Altman se lanzarán primero en la plataforma Azure.

Google es investigado en Brasil

El órgano antimonopolios de Brasil abrió un proceso administrativo contra Google por “abuso de posición dominante”, ya que busca aclarar la exhibición de noticias en las plataformas del tecnológico estadounidense sin remunerar a los medios de comunicación que las elaboran.

De acuerdo con el Tribunal, la IA generativa de Google es “capaz de sintetizar información directamente en la interfaz de búsqueda” y modifica “de manera relevante” el acceso, la visibilidad y la monetización del contenido periodístico en el entorno digital, del que depende una parte importante del tráfico de los medios.

Hija de Val Kilmer defiende su versión IA

Mercedes Kilmer, la hija del fallecido actor Val Kilmer, defendió la aparición de una versión generada por IA de su padre en el filme ‘As Deep as the Grave’, un papel que ha generado debate por el riesgo de que esta tecnología quite empleos en Hollywood.

recreación digital del actor Val Kilmer para su papel póstumo como el Padre Fintan en la próxima película "As Deep As The Grave". (Foto: AFP)

Mercedes argumentó que su padre hubiera querido hacer esto como beneficio para los mismos actores y “asegurar que exista una estructura de compensación”. El personaje de IA, basado en el famoso actor, representa a un líder espiritual nativo americano.

Víctimas en Canadá señalan a OpenAI

Siete familias de víctimas de una matanza ocurrida en una localidad en el oeste de Canadá, en la que murieron ocho personas, presentaron una demanda en San Francisco contra OpenAI, que es acusada de ser la responsable de “jugar un papel en el tiroteo”, que debió “haber evitado”.

Jesse Van Rootselaar, de 18 años y quien sufría de trastornos mentales, mató a cinco niños y una profesora, así como a su madre y hermano, y luego se suicidó el 10 de febrero en la localidad de Tumbler Ridge. The Wall Street Journal reveló que la tecnológica había detectado meses antes del ataque interacciones inquietantes de la asesina con ChatGPT, pero la empresa no las consideró graves como para avisar a la Policía.

En Google desconfían del Pentágono

A pesar de que Google acordó con el Pentágono el uso de su IA, un día antes más de 600 empleados de la compañía enviaron una carta al director Sundar Pichai para detener cualquier colaboración clasificada con el Ejército de EE.UU.

Sigue la polémica en torno al uso de la inteligencia artificial en el Pentágono. (Foto: AFP)

Según indica The Wall Street Journal, el gigante tecnológico dio luz verde al Departamento de Defensa para operar con su tecnología en secreto, aunque incluyó cláusulas contractuales especificando que su IA no está destinada a la vigilancia masiva ni al desarrollo de armas autónomas.

Meta despide y Microsoft jubila ¿Culpa de la IA?

Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) tendrá una nueva ronda de despidos del 10 % de su plantilla -unos 8.000 empleados- desde el próximo 20 de mayo. De igual forma, Microsoft ofreció a sus trabajadores en EE.UU. un programa de jubilación anticipada incentivada, al que se podrá acoger cerca de un 7 % del personal, una posible salida de casi 8.800 trabajadores veteranos.

Los cambios en las dos compañías se producen en medio de la carrera por el desarrollo de la IA, en la que Meta ha proyectado inversiones de capital récord para este año y donde Microsoft está haciendo ingentes gastos de capital.