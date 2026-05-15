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El nagatitán vivió entre hace 100 millones y 120 millones de años.
El nagatitán vivió entre hace 100 millones y 120 millones de años.
/ Agencia Reuters
Por BBC News Mundo

Un nuevo tipo de dinosaurio gigante de cuello largo ha sido identificado por científicos a partir de restos desenterrados en Tailandia.

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