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Resumen

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Google Earth agrega nano Banana 2.
Google Earth agrega nano Banana 2.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google ha introducido las capacidades de inteligencia artificial (IA) de su modelo Nano Banana 2 en Google Earth, de manera que los usuarios podrán generar imágenes personalizadas basadas en el mundo real, utilizando el contenido satelital, aéreo y 3D de la aplicación web.

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