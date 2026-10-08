icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta imagen distribuida por la NASA muestra (I/D) al cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev, a los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y a la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot. (Foto: AFP/NASA)
Esta imagen distribuida por la NASA muestra (I/D) al cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev, a los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y a la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot. (Foto: AFP/NASA)
/ KEEGAN BARBER
Por Agencia AFP

Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 amerizaron el jueves, tal como estaba previsto, frente a las costas de California, culminando una misión de casi ocho meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.