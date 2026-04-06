La Nasa comparó imágenes de la Tierra tomadas en 1972 durante la misión Apolo 17 con otras recientes de Artemis II, generando interés sobre cómo luce el planeta 54 años después.

El contraste entre ambas fotografías ha llamado la atención por diferencias visibles en la iluminación y el nivel de detalle, lo que ha generado diversas interpretaciones en redes sociales.

Estas características se deben a factores como la posición del Sol, el ángulo de captura y los avances en la tecnología fotográfica, y no a cambios físicos visibles en la Tierra.

La imagen obtenida durante Apolo 17, conocida como una de las más icónicas de la historia, muestra la Tierra completamente iluminada y se convirtió en un símbolo global de conciencia ambiental.

1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026

Artemis II: la misión tripulada que volverá a orbitar la Luna

Durante este viaje, los astronautas deberán enfrentar uno de los momentos más críticos: al pasar por la cara oculta de la Luna, la nave perderá comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos, un evento previsto que marca uno de los puntos clave del recorrido.

Las capturas más recientes de Artemis II presentan al planeta con sombras más marcadas o en fases parciales, lo que cambia notablemente su apariencia desde el espacio.

A diferencia de la fotografía tomada en 1972, las capturas actuales permiten apreciar detalles como las luces nocturnas y una mayor precisión en la superficie terrestre.

Entre esos elementos destacan las luces de las ciudades durante la noche, así como una mejor apreciación de nubes y océanos, gracias al avance tecnológico en la exploración espacial.

Fenómenos como el cambio climático no pueden identificarse a simple vista en este tipo de imágenes, ya que requieren análisis científicos y datos recopilados a lo largo del tiempo.

“El Tiempo” de Colombia, GDA