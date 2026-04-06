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Vista reciente de la Tierra obtenida en el programa Artemis II, con mayor nivel de detalle gracias a tecnología moderna. Foto: en X. @NASA
Vista reciente de la Tierra obtenida en el programa Artemis II, con mayor nivel de detalle gracias a tecnología moderna. Foto: en X. @NASA
Por Grupo GDA

La Nasa comparó imágenes de la Tierra tomadas en 1972 durante la misión Apolo 17 con otras recientes de Artemis II, generando interés sobre cómo luce el planeta 54 años después.

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