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Foto oficial del astronauta Jeremy Hansen
Foto oficial del astronauta Jeremy Hansen
Por Agencia EFE

El astronauta canadiense de Artemis 2, Jeremy Hansen, contó en una videollamada el sábado que tuvo la sensación de “caer del cielo” mientras su nave seguía su compleja trayectoria hacia la Luna.

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