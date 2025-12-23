Es una costumbre que las últimas semanas de diciembre estén cargadas de actividades, reencuentros, compras, viajes, cenas y más, ya sea por Navidad o Año Nuevo. Todo esto demanda organización, y la inteligencia artificial puede ser una herramienta de mucha ayuda.

Google nos muestra una guía de cómo usar esta tecnología, ya no solo para resolver dudas específicas o para el entretenimiento, sino para hacerla parte de nuestras actividades diarias.

Una de las claves es que permite ahorrar tiempo y dinero. En este caso, el gigante de Internet cuenta con herramientas como para administrar nuestras actividades.

En el caso de la planificación de viajes se puede usar Google Flights. Esta herramienta es bastante útil para los que buscan recibir el 2026 fuera de Lima o reencontrarse con familiares en provincias.

Mediante Google Flight Deals, la IA analiza en segundos datos de cientos de aerolíneas para mostrar las mejores opciones según tendencias históricas. La herramienta puede notificar al usuario cuál es el momento exacto para comprar el ticket, asegurando el mejor costo-beneficio.

Otra situación común es el regalo de tarjetas personalizadas. En este caso se puede usar Nano Banana Pro, el modelo de generación de imágenes basado en Gemini 3. Permite crear imágenes únicas para toda ocasión.

Gemini es la herramienta principal de Google, en cuanto a inteligencia artificial. Puedes gestionar tu presupuesto cuando se trata de planear la cena navideña, ya sea con los ingredientes que tienes en casa o alguna otra actividad que tengas pensado el 24 de diciembre.

Otra de los hábitos comunes entre los peruanos es comparar precios. Para eso se puede usar Google Lens. Permite comparar precios en tiempo real basándose en una foto del producto que estás pensando comprar. Es decir, tomas una imagen del objeto y con Google Lens puedes buscar qué tiendas, comparar precios, disponibilidad o información importante.

Para los recuerdos, la fotografía sigue siendo uno de los rituales de fiestas. La inteligencia artificial permite mejorar con herramientas como el Borrador Mágico o Mejorar Foto, eliminando objetos no deseados o corrigiendo detalles de forma automática