Netflix ampliará su oferta de videojuegos en la nube en 2026 con ‘party games’ y un nuevo FIFA

Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026, tras incluir los ‘party games’ en la experiencia para televisor, con la llegada de nuevos títulos entre los que se incluirá uno nuevo de fútbol FIFA.
Los videojuegos con una parte destacada del negocio de entretenimiento de Netflix, que ofrece dentro de su suscripción, con opciones para jugar en distintos tipos de dispositivos, especialmente tras el salto al televisor.
El pasado mes de noviembre introdujo los ‘party games’, la versión digital de los juegos de mesa, para jugar en el televisor de forma grupal con amigos y familia utilizando un ‘smartphone’ como mando.
Estos juegos, entre los que se encuentran Boggle, Pictionary, Lego Party y Tetris, están disponibles “para aproximadamente un tercio” de sus miembros. Y tras registrar unos “primeros resultados alentadores”, Netflix pretende ampliar el catálogo de juegos en la nube en 2026.
Esta intención se ha compartido en la llamada a accionistas con motivo de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025. Uno de los títulos y confirmados es un “renovado juego de simulación de fútbol FIFA”.
Esta noticia llega después de que en verano decidiera estructurar su oferta y eliminar más de 20 títulos móviles, entre los que se se encontraban Hades, LEGO Legacy y la saga de Monument Valley, lo que supuso casi el 20 por ciento de su catálogo. El objetivo era centrarse en los géneros que puedan funcionar bien.
