El mes pasado, Netflix anunció que iniciaría con el cobro de una tarifa extra a los usuarios que prestaran sus cuentas a personas que no viven en su misma casa. Si bien ya se ha notificado a los usuarios sobre esta medida a través de correos electrónicos desde hace algunas semanas, ésta entrara en vigencia a partir del 16 de abril. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre este pago.

Netflix dará inicio a este plan con un piloto en tres países de América Latina: Perú, Chile y Costa Rica. Actualmente, la plataforma ya implementó una opción que permite a los usuarios registrar miembros extra a sus membresías para que estos también puedan utilizar el servicio por un costo adicional.

En nuestro país, el monto a pagar será de S/ 7,90 y conllevará algunas condiciones como una cuenta y contraseña propia para el usuario adicional, acceso ilimitado al contenido de la plataforma como si de cualquier otro suscriptor se tratase, la posibilidad de ver Netflix en cualquier dispositivo (aunque solo en uno a la vez) y la creación de su propio perfil, limitado a uno por miembro extra.

Además, la compañía destacó que el cobro extra no se realizará automáticamente. Si un usuario que no viva en la misma casa (es decir, que no registre la misma dirección IP que la del dueño de la cuenta) quiere ingresar a ella, se solicitará un código de verificación antes de que se le permita acceder a la cuenta. El código se obtiene una vez se haya realizado el pago por el miembro extra. En caso se desee, se podrán transferir los perfiles de la cuenta principal a la extra.

Una medida con cierta historia

Hace un año, en marzo del 2021, el diario estadounidense The Washington Post había alertado que Netflix trabajaba en un plan para controlar esta práctica de sus usuarios, que si bien había sido tolerada mientras la plataforma se consolidaba, luego llegó a verse como un vulnerabilidad para el negocio de una empresa que depende de los ingresos generados por la venta de suscripciones (recordemos que Netflix no incluye publicidad). En aquel momento, la compañía reconoció que estaba desarrollando pruebas para asegurarse que las personas que usan el servicio son las autorizadas para hacerlo.

Al cierre del 2021, Netflix reportaba contar con 222 millones de suscriptores en todo el mundo, de los cuales 39 millones están en Latinoamérica.

¿En qué consiste?

Los usuarios de Netflix que comparten su contraseña con personas externas a su hogar empezarán a ver notificaciones que les invitarán a agregar a estos “polizontes” como “miembros extra”. Así, por ejemplo, quienes hoy están suscritos con un plan premium (que faculta hasta 5 perfiles de usuarios distintos, por $15.99 al mes) podrán contratar, además, hasta dos subcuentas para miembros extra, cada una a un costo adicional de $2.99 mensuales (S/ 7,90 en Perú)

Estos miembros extra tendrán una subcuenta que será independiente de la cuenta madre, con recomendaciones personalizadas, nombre de usuario y contraseña diferenciados. Eso sí, su costo será pagado por el suscriptor original que les extendió la invitación.

Si bien no se habla de fechas, el plan piloto que se desarrollará primero en Costa Rica, Chile y Perú luego se extenderá a los demás mercados donde Netflix tiene operaciones. Al final del proceso, aquellas personas que entran al servicio mediante la contraseña de alguien más serán rebotadas por el sistema, a menos que cuenten con la condición de “miembro extra” y alguien esté asumiendo su pago.

Veámoslo mejor con un ejemplo: si usted hoy es un cliente premium y de los cinco usuarios habilitados en su plan, cuatro corresponden a personas que viven en un mismo lugar y el quinto está en uso por alguien que habita en otra casa, será esa la persona que a futuro topará con un muro que le impedirá la entrada a Netflix. ¿Cómo lo detectará el sistema? Mediante el reconocimiento de su dirección IP, que es una identificación única para los dispositivos que se conectan a Internet.

En la práctica, pasar a sus “patrocinados” al modelo de “miembro extra” le significará efectivamente un cargo más para su membresía de Netflix pero, viéndole el lado amable, los $2.99 serán más económicos que adquirir una suscripción nueva (el plan básico es de $8.99 al mes) para, digamos, sus padres o ese hermano que anda corto de dinero.

Esto sucede en momentos en que el liderazgo de Netflix se ve desafiado por competidores más “jóvenes” que llegaron en el último par de años al mercado del streaming, como lo son Disney+, HBO Max y Apple TV+. Estas plataformas, así como Amazon Prime Video, son extensiones de los negocios principales de sus corporaciones, mientras que Netflix está dedicado por entero al streaming. De ahí que, ahora más que nunca, cada suscriptor cuenta.

Además, la compañía ha sido clara en que la práctica de los usuarios de compartir contraseñas afecta la capacidad de Netflix para invertir en la creación de nuevo contenido original.

Con las novedades que se introducen a Netflix, los clientes podrán contratar "subcuentas" para personas que no habitan en su misma casa, con un costo menor a la suscripción regular. (Foto: Netflix)

Transferir perfiles

Otra nueva posibilidad que los clientes de Netflix empezarán a notar en los próximos días es la opción de “transferir perfiles”. Con esto, si alguien ya no quiere o puede seguir “patrocinando” a una persona dentro de su membresía, esta tenga la posibilidad de transferir toda su información de usuario, recomendaciones personalizadas y “Mi lista” a una subcuenta de “miembro extra” o bien a una nueva cuenta aparte.

Así, su historial de contenido visto se preservará con la “mudanza”.

Esto viene especialmente útil para casos como las rupturas sentimentales, pues así la persona que antes se beneficiaba del acceso que pagaba su “ex” podrá empezar su vida independiente en Netflix sin perder la continuidad de por dónde iba con Betty la fea o que el sistema pase por la congoja de recomendarle de nuevo House of Cards (¿se acuerdan de cuando era la serie de la que todo el mundo hablaba?).

Esta restricción se implementará el 16 de abril en Perú, Chile y Costa Rica. (Foto: Netflix)

Acá algunas preguntas y respuestas sobre los cambios que vienen en Netflix:

¿Cuántas personas pueden mirar contenido al mismo tiempo en una sola cuenta?

Los planes que hoy ofrece Netflix permiten que diferentes números de dispositivos dentro de un hogar puedan reproducir contenido de la plataforma al mismo tiempo: 4 con Premium, 2 con Estándar y 1 con Básico.

Siempre que los dispositivos dentro del plan pertenezcan a personas del mismo hogar, pueden mirar cuanto quieran, en cualquier momento y en cualquier lugar. Los miembros de los planes Estándar y Premium ahora pueden pagar extra con el fin de agregar una subcuenta de “miembro extra” para personas fuera de su hogar (hasta un máximo de dos subcuentas).

¿Puedo ver Netflix cuando estoy de viaje? ¿Puedo usar la misma cuenta si vivo en dos casas? ¿Qué sucede si uso mi dispositivo móvil fuera de mi hogar? ¿Está permitido?

Sí a todo. Cuando un dispositivo fuera del hogar inicia sesión en una cuenta, o si se accede a una cuenta desde una ubicación fuera del hogar, Netflix podría pedirle que verifique ese dispositivo enviándole un código, como ya hacen hoy otros servicios de, por ejemplo, Google o los bancos.

¿Pueden familiares/parientes que no viven conmigo usar mi cuenta?

Netflix estipula en sus contratos que la suscripción que usted paga es para personas que viven juntas en el mismo hogar, por ejemplo, en la misma propiedad. En Costa Rica, Chile y Perú, los miembros que comparten su cuenta de Netflix con personas que viven fuera de su hogar ahora pueden agregar una subcuenta de “miembro extra” por un precio menor ($2.99) al de un plan básico ($8.99).

¿Qué pasa si tengo un perfil para alguien fuera de mi hogar en mi cuenta? ¿Puedo migrar ese perfil a un “miembro extra”?

Sí. Si un suscriptor desea agregar un perfil existente como “miembro extra” a su cuenta, debe hacer lo siguiente:

Una vez que elige agregar un “miembro extra”, selecciona un perfil para transferir.

Este se eliminará de la cuenta cuando el “miembro extra” acepte el perfil.

Si el “miembro extra” elige un nuevo perfil y rechaza el perfil existente, este permanecerá en la cuenta principal.

Un suscriptor puede eliminar un perfil de su cuenta en cualquier momento.

El usuario siempre podrá tener hasta 5 perfiles para su hogar en cualquier plan, esto es independiente de si elige crear un “miembro extra” con una subcuenta.

Además, estas nuevas funciones de prueba también permiten a las personas tomar la información de un perfil y crear otra cuenta distinta, con un pago por separado.

¿Se pueden transferir todos los perfiles?

No. Los perfiles de niños y los perfiles que tienen PIN no son elegibles para ser transferidos.

Netflix espera tener un mejor control de los usuarios que consumen sus contenidos. (Foto: Giordano Rossoni/Unsplash)