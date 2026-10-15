La plataforma de streaming se suma a otras empresas que vienen recortando su estructura mediante despidos. (Foto: AFP)
La plataforma de streaming se suma a otras empresas que vienen recortando su estructura mediante despidos. (Foto: AFP)
/ OLIVIER DOULIERY
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Netflix despedirá al 6 % de su plantilla global, equivalente a unos 1.000 puestos de trabajo, en su mayor ronda de despidos desde 2022, según informaciones publicadas por medios estadounidenses que tuvieron acceso a una comunicación interna de la empresa.

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