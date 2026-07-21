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Netflix se suma a SignUp Media, un proveedor de interpretaciones en lengua de signos en línea.
Netflix se suma a SignUp Media, un proveedor de interpretaciones en lengua de signos en línea.
/ NETFLIX
Por Agencia Europa Press

Netflix se ha aliado con SignUp Media para ofrecer interpretaciones en lengua de signos en más de 70 títulos de su catálogo de contenidos infantil y familiar, entre los que se incluyen la película ‘Pinocho’, de Guillermo del Toro, ‘Pokémon Horizons’ y ‘CoComelon’.

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