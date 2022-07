Netflix se encuentra preparando un plan barato con publicidad para detener la caída de sus suscriptores. Sin embargo, este, que llegaría recién en 2023, no contará con todo el contenido que ofrece la plataforma en la actualidad, al menos al principio. ¿La razón? Los contratos con los estudios.

“Podemos incluir la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix en el plan con publicidad. Hay algunas cosas que no, y estamos hablando con los estudios. Pero si lanzamos el producto hoy, los miembros del nivel de anuncios tendrán una gran experiencia. Y eliminaremos algunos contenidos adicionales […] ciertamente no todo, pero no crean que es un obstáculo importante para el negocio”, aseguró Ted Sarandos, CEO de Netflix, según recogió TechCrunch.

Es decir, los usuarios que opten por este plan cuando sea lanzado podrán disfrutar de todo el contenido producido por Netflix, pero no el que ha sido desarrollado o contratado a estudios. Esto se debe a que los contratos que se hicieron no estaban ligados con publicidad. Sin embargo, esto solo sería al inicio, pues, tal y como dice Sarandos, la compañía está buscando la forma de incluirlos.

¿Cuáles son los estudios con los que tiene que negociar Netflix?

De acuerdo con The Wall Street Journal, los estudios más grandes con los que se encuentra conversando Netflix son Warner Bros. y Universal. Es decir, los usuarios, hasta el momento, no podrían ver la series ‘You’, ‘Russian Doll’, ‘The Crown’ o ‘Cobra Kai’, entre otros.

Además de estas series lanzadas exclusivamente en Netflix, tampoco se podría acceder a ‘Breaking Bad’, por ejemplo, o ‘NCIS’, los cuales son de Sony y Paramount, respectivamente. “Todavía estamos en los primeros días de decidir cómo lanzar una opción de menor precio con publicidad, y no se ha tomado ninguna decisión”, señaló un vocero de la plataforma de streaming al medio norteamericano.

Netflix realizó los contratos con los estudios antes de decidirse por lanzar un nuevo plan con publicidad. Por este motivo, los documentos no estipulaban que la compañía generara ingresos por anuncios durante las reproducciones de series o películas de otros estudios. El gigante del streaming ya se asoció con Microsoft para generar esta nueva suscripción y se encuentra trabajando para permitir que los usuarios puedan acceder a todo el contenido, sin importar el plan que elijan.