Netflix ya ha confirmado que se encuentra trabajando en un nuevo plan que incluirá anuncios, pero costará menos. El gigante del streaming quiere atraer a más público y probará esta posible solución a la caída en sus números. Conoce todo lo que se sabe de este “plan barato”, su precio y características.

Ted Sarandos, coCEO y director de Contenido de Netflix, adelantó la novedad en el marco del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions a finales de junio. “Estamos añadiendo un nivel de publicidad; no estamos añadiendo anuncios a Netflix tal y como lo conocen hoy. Estamos añadiendo un nivel de anuncios para la gente que dice: ‘Oye, quiero un precio más bajo y veré anuncios’”, señaló.

Asimismo, Reed Hastings, otro coCEO de la plataforma, ya había indicado que se encontraban pensando en incluir publicidad. “No es una solución a corto plazo, porque una vez que comienza a ofrecer un plan de menor precio con anuncios como opción, algunos consumidores lo toman. Y tenemos una gran base instalada que probablemente esté muy contenta donde está”, afirmó.

Dos coCEO confrmaron que Netflix tendría un plan con publicidad. / Pixabay

De esta forma, Netflix introduciría, por lo menos, un plan con anuncios. Al ser más barato que el resto, esperan tener más alcance con los usuarios que no pueden pagar sus otros planes, pero sí quieren acceder a su catalógo.

El cambio es drástico, pues por muchos años Netflix había desistido en poner un plan de este tipo. Sin embargo, gracias a la gran caída en sus inversiones, incluso ha reducido su planilla en un 3%. Decisión que ha dejado sin empleo a 300 personas.

No es el primer servicio de streaming que realiza este tipo de plan. HBO Max, por ejemplo, cuenta con uno que contiene publicidad para los usuarios que no puedan pagar el principal. Asimismo, según la misma compañía, Disney+ también tiene planeado implementar un plan con anuncios para finales de este año o inicios de 2023.

¿Cuándo se lanzará el “plan barato” de Netflix?

De acuerdo con lo que recogió The New York Times, Netflix lanzaría su plan con publicidad a finales de 2022. “Los ejecutivos de Netflix dijeron que tenían como objetivo introducir el plan con anuncios en los últimos tres meses del año”, indicó el medio estadounidense.

El diario norteamericano tuvo acceso a la información de una nota que envió la directiva de Netflix hacia sus trabajadores. Dos de ellos confirmaron estas afirmaciones, además de indicar que se implementaría un costo por compartir cuentas con personas fuera del hogar, lo cual ya está siendo implementado en algunos países, incluyendo Perú.

¿Cuánto costará el “plan barato” de Netflix?

La empresa aún no ha revelado una cifra oficial de lo que podría costar su plan con publicidad. Tampoco ha indicado si habrá más de uno, acomodándose a cada plan que ya tiene disponible el servicio de streaming. Actualmente existen tres planes para los usuarios: básico, estándar y premium.

Estos tienen limitaciones. El plan básico solo puede tener una pantalla activa con Netflix al mismo tiempo, por ejemplo, o que no tiene acceso a la calidad HD ni Ultra HD. Por su parte, el estándar cuenta con hasta dos pantallas activas al mismo tiempo y el acceso a la calidad HD. Solo el plan premium cuenta con 4 pantallas activas al mismo tiempo y todos los demás beneficios.

Netflix cuenta actualmente con tres planes. / Pixabay

Los precios de estos planes varían dependiendo del país en que se encuentra el usuario. En Estados Unidos los planes cuestan US$ 9,99, US$ 15,49 y US$ 19,99, respectivamente. En Perú, el plan más barato, el básico, cuesta S/. 24,90; el estándar, S/. 34,90; y el premium, S/. 44,90. Es decir, los precios para nuestro país son mucho más baratos que los del país de origen de la empresa.

Si Netflix cobrase el mismo precio, de Estados Unidos, del plan básico en Perú, este terminaría costando al usuario aproximadamente S/. 38. Es decir, S/. 13 más de lo que paga un usuario peruano actualmente. En el caso del premium, este costaría más de S/. 77.

¿Qué publicidad aparecerá en Netflix?

Ted Sarandos, en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, también señaló que Netflix se encontraba “conversando” con compañías de publicidad. Google es uno de los principales candidatos para asociarse con el servicio de streaming. Es decir, en caso se concrete, probablemente los usuarios verán los mismos anuncios que ven mientras usan YouTube, por ejemplo.

Asimismo, Magnite, FreeWheel y Comcast también se encuentran en el radar de Netflix. El coCEO no confirmó qué planes tienen exactamente para asociarse con estas empresas, pero sí aseguró que buscan un apoyo para obtener “una entrada fácil al mercado”.

De esta manera, Netflix buscará poner publicidad de una forma más directa y ya no solo como “product placement” discreto en sus series de televisión o películas propias. El “plan barato” con anuncios será una realidad.