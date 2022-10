Netflix confirmó que su nuevo plan barato con anuncios saldrá en noviembre y que costará US$6,99. Sin embargo, pese a que el nombre solo promete que será menos costos y que tendrá anuncios, esta suscripción tendrá otras restricciones. ¿Cuáles son?

Este plan será lanzado en 12 países, inicialmente. La plataforma aún no ha revelado si piensa expandirlo a partir de 2023 ni en qué otras regiones. Sin embargo, se espera que este tipo de suscripción aumente el número de usuarios de Netflix para luego apostar en otros lugares. Es decir, prácticamente estos meses serán un periodo de prueba.

¿Qué restricciones tiene el nuevo plan barato con publicidad de Netflix?

1. No podrás ver el contenido de corrido. Evidentemente, habrá anuncios con este plan. Estos serán de entre 4 ó 5 publicidades, de 15 a 20 segundos, durante cada hora. Solo se emitirán antes de iniciar la película, serie o documental y durante la reproducción de estos.

Sin embargo, según medios norteamericanos, no habrá publicidad en el contenido para niños, ni tampoco en sus películas originales. Si bien Netflix aún no ha confirmado esto, tampoco es completamente seguro que la medida no sea modificada y que luego sí haya anuncios en todo el contenido.

2. La calidad del video solo será de 720p/HD. Al igual que el plan básico, el que tiene anuncios también cuenta con el mismo tope en este aspecto. Sin importar qué tipo de dispositivo tengas y qué tan potente sea, solo podrás ver contenido en Netflix con esta calidad si escoges la nueva suscripción.

3. No podrás descargar contenido para ver después. Este beneficio está disponible en los otros planes, pero no en este. Es decir, si vas a viajar y pensabas avanzar los capítulos de tu serie favorita durante el trayecto, solo podrás hacerlo con conexión a internet, a través de datos móviles o un módem portátil.

4. No todo el contenido estará disponible en este plan. Si bien no será una restricción permanente, sí ocurrirá durante un buen periodo de tiempo. Esto se debe a que el contenido que no pertenece a Netflix y que fue introducido en la plataforma antes de la creación de este tipo de suscripción, no contemplaba que pasaran anuncios durante sus emisiones.

Es decir, en los contratos para mostrar estos títulos en el catálogo no había ninguna especificación que pasarían publicidades. De esta manera, Netflix no puede pasar un anuncio durante la reproducción de estos contenidos, pero tampoco puede dejar que los usuarios lo vean sin estos. La plataforma está negociando con las casas productoras para llegar a un acuerdo, pero, desde el momento de su lanzamiento, muchos títulos no podrán ser disfrutados.

Otras restricciones que podrían aparecer en el nuevo plan barato con publicidad de Netflix

La empresa no ha confirmado en cuántos dispositivos compatibles se podrá disfrutar este plan. Asimismo, tampoco hay información de si estos anuncios tendrán la opción de ser saltados tras unos segundos de espera o si tendrán que reproducirse por completo.

Otro punto es si los anuncios saldrán de forma individual o si se mostrarán de 2 ó más durante la emisión. Esto es importante, pues si hay 4 ó 5 de estas publicidades, podría significar más cortes de la reproducción del contenido si salen uno por uno, a comparación de 2 seguidos, por ejemplo.