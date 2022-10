La plataforma Netflix anunció que lanzará una opción de suscripción subsidiada por anuncios en noviembre en una docena de países, entre ellos Brasil, España y México, una medida del servicio de streaming para impulsar su crecimiento.

En un comunicado, la empresa dijo que el plan “Básico con publicidad” tendrá entre cuatro y cinco minutos de anuncios por hora, y algunas series o películas no podrán verse temporalmente por restricciones de licencia.

Anteriormente, Ted Sarandos, coCEO y director de Contenido de Netflix, adelantó la novedad en el marco del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions a finales de junio. “Estamos añadiendo un nivel de publicidad; no estamos añadiendo anuncios a Netflix tal y como lo conocen hoy. Estamos añadiendo un nivel de anuncios para la gente que dice: ‘Oye, quiero un precio más bajo y veré anuncios’”, señaló aquella vez.

Asimismo, Reed Hastings, otro coCEO de la plataforma, ya había indicado que se encontraban pensando en incluir publicidad. “No es una solución a corto plazo, porque una vez que comienza a ofrecer un plan de menor precio con anuncios como opción, algunos consumidores lo toman. Y tenemos una gran base instalada que probablemente esté muy contenta donde está”, afirmó.

Este nuevo plan, al ser más barato que el resto, esperan tener más alcance con los usuarios que no pueden pagar sus otros planes, pero sí quieren acceder a su catalogo.

El cambio es drástico, pues por muchos años Netflix había desistido en poner un plan de este tipo. Sin embargo, ha decidido plasmarlo, en parte, gracias a la gran caída en sus inversiones.

Netflix se encuentra en medio de cambios importantes (Foto: AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Cuándo se lanzará el “plan barato” de Netflix?

De acuerdo a la compañía, el plan con anuncios el 3 de noviembre en Estados Unidos y en otros once países.

La plataforma de streaming ya prueba dos sistemas de cobro por compartir cuentas en países de la región. Por un lado tiene la función “Agregar miembro adicional”, disponible para Perú, Chile y Costa Rica; por otro lado, a partir del 22 de agosto comenzará a aplica la función “Agregar una casa”, para Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

El nuevo servicio de Netflix llegará para competir con el plan con anuncios de Disney+, el cual se lanzará el 8 de diciembre.

¿Cuánto cuesta el “plan barato” de Netflix?

La suscripción básica con anuncios tendrá un precio de 6,99 dólares en Estados Unidos, tres dólares menos que la opción básica sin anuncios, de acuerdo al director de operaciones de Netflix, Greg Peters, en una sesión informativa.

“El momento es excelente porque realmente estamos en un momento crucial en la industria del entretenimiento y en la evolución de esa industria”, dijo Peters. “Ahora el streaming ha superado tanto a la televisión abierta como al cable en el tiempo total de TV en Estados Unidos”.

¿A qué países llegará el “plan barato” de Netflix?

Netflix. Photo by Olivier DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

La nueva opción de Netflix se implementará en Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, México, España y Estados Unidos.

Casi todo el catálogo de la plataforma estará disponible, con algunas ofertas retenidas hasta que se renegocien los acuerdos de licencia.

Los anuncios tendrán una duración de entre 15 y 30 segundos.

“Esperamos tener una carga de anuncios muy ligera, con no más de cuatro o cinco minutos de pauta publicitaria por hora, e incluyendo límites de frecuencia muy estrictos para que los suscriptores no vean el mismo anuncio repetidamente”, dijo Peters.

¿Qué pasará con Perú?

Ante consulta de Saltar Intro de El Comercio, representantes de Netflix aclararon que el servicio básico de la plataforma aún no estará disponible en el Perú.

“Agradecemos el interés en el plan Básico con anuncios. Lo estamos lanzando en 12 países y no estará disponible en Perú. A medida que aprendemos y mejoramos el plan Básico con anuncios, decidiremos si lo lanzamos en más países. En Perú los consumidores pueden elegir entre nuestros tres planes disponibles”, sostuvieron.

Este nuevo plan tiene como objetivo que el anunciante pueda “llegar al público adecuado” y garantizar que los anuncios se muestran “sean relevantes para los consumidores”.

¿Qué planes tiene Netflix hasta el momento?

Actualmente existen tres planes para los usuarios: básico, estándar y premium.

Estos tienen limitaciones. El plan básico solo puede tener una pantalla activa con Netflix al mismo tiempo, por ejemplo, o que no tiene acceso a la calidad HD ni Ultra HD. Por su parte, el estándar cuenta con hasta dos pantallas activas al mismo tiempo y el acceso a la calidad HD. Solo el plan premium cuenta con 4 pantallas activas al mismo tiempo y todos los demás beneficios.

Los precios de estos planes varían dependiendo del país en que se encuentra el usuario. En Estados Unidos los planes cuestan US$ 9,99, US$ 15,49 y US$ 19,99, respectivamente. En Perú, el plan más barato, el básico, cuesta S/. 24,90; el estándar, S/. 34,90; y el premium, S/. 44,90. Es decir, los precios para nuestro país son mucho más baratos que los del país de origen de la empresa.

Si Netflix cobrase el mismo precio, de Estados Unidos, del plan básico en Perú, este terminaría costando al usuario aproximadamente S/. 38. Es decir, S/. 13 más de lo que paga un usuario peruano actualmente. En el caso del premium, este costaría más de S/. 77.

En esta ilustración fotográfica, las pantallas de una computadora y un teléfono móvil muestran el logotipo de Netflix el 31 de marzo de 2020 en Arlington, Virginia. Foto: Olivier DOULIERY - AFP Olivier DOULIERY / AFP / OLIVIER DOULIERY

¿Qué publicidad aparecerá en Netflix?

Ted Sarandos, en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, ya había señalado que la empresa se encontraba “conversando” con compañías de publicidad. Google era uno de los principales candidatos para asociarse con el servicio de streaming. Asimismo, Magnite, FreeWheel y Comcast también se encontraban en el radar. Sin embargo, tras el comunicado, se confirma que Microsoft ha sido el elegido.

“Microsoft tiene la capacidad comprobada de satisfacer todas nuestras necesidades publicitarias mientras trabajamos juntos para crear una nueva oferta con publicidad. Más importante aún, Microsoft ofreció la flexibilidad para innovar con el tiempo tanto en el lado de la tecnología como en el de las ventas, así como fuertes protecciones de privacidad para nuestros miembros”, indicó Greg Peters, director de operaciones y producto de Netflix.

Por su parte, Mikhail Parakhin, presidente de experiencias web de Microsoft, indicó que los usuarios verán la publicidad que suele tener las páginas relacionadas con el gigante tecnológico, como en la página de MSN, por ejemplo. “En el lanzamiento, los consumidores tendrán más opciones para acceder al contenido premiado de Netflix. Los especialistas en marketing que buscan a Microsoft para sus necesidades publicitarias tendrán acceso a la audiencia de Netflix y al inventario premium de TV conectada. Todos los anuncios publicados en Netflix estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma de Microsoft. El anuncio de hoy también respalda el enfoque de privacidad de Microsoft, que se basa en la protección de la información de los clientes”, indicó.

De esta manera, Netflix busca poner publicidad de una forma más directa y ya no solo como “product placement” discreto en sus series de televisión o películas propias. El “plan barato” con anuncios será una realidad.

Por otra parte, la plataforma no pasará anuncios en los programas infantiles o sus películas originales. Si bien esto no es definitivo, por lo menos no lo harán en el lanzamiento del nuevo plan. Además, las publicidades aparecerán antes y durante la reproducción del contenido, pero no al final. El estimado es de 4 anuncios por 1 hora de contenido.

¿Qué no estará disponible para los suscriptores del nuevo plan con publicidad de Netflix?

De acuerdo con lo recogido por TechCrunch, los suscriptores que opten por este servicio no tendrán todo el contenido disponible, por lo menos al principio. ¿El motivo? Los contratos con los estudios no contemplaban que la plataforma pase anuncios antes, durante o después de la emisión de sus series, películas o documentales.

“Podemos incluir la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix en el plan con publicidad. Hay algunas cosas que no, y estamos hablando con los estudios. Pero si lanzamos el producto hoy, los miembros del nivel de anuncios tendrán una gran experiencia. Y eliminaremos algunos contenidos adicionales […] ciertamente no todo, pero no crean que es un obstáculo importante para el negocio”, aseguró Ted Sarandos, CEO de Netflix.

Por otra parte, los usuarios tampoco tendrán disponible la función de ver el contenido offline. Es decir, ya no se podrá descargarlo para disfrutarlo después. El plan carecerá de una de las funciones más populares de los que son de pago, de acuerdo con lo que se ha revelado en el código de la aplicación de Netflix para iPhone. Sin embargo, la empresa no ha desmentido o confirmado esto.