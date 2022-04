Pese a que el streaming de video está pasando por su mejor momento, una de las empresas pioneras de este movimiento no lo está disfrutando en lo absoluto. Netflix ha comenzado a perder usuarios por primera vez en 10 años y no han sido unos 10.000 o 20.000: el reporte señala que el servicio ha restado la importante cifra de 200.000 suscriptores en el que parece ser el peor momento de la firma en la década.

Si bien varios factores como el incremento de precios en mercados importantes, su retirada de Rusia ante el conflicto bélico que mantiene este país con Ucrania fueron identificados como los responsables de la anulación masiva de suscripciones a Netflix y el descenso del 35% de sus acciones en la bolsa, lo cual resultó en una pérdida de US$30.000 millones, Elon Musk ha indicado que otro factor también contribuyó para la caída de la empresa.

Si bien Netflix optó por mencionar que los cambios que ha ido anunciando en los últimos meses, entre los que se incluye una tarifa adicional para aquellas personas que compartan su cuenta y contraseña con otras que no vivan en su mismo domicilio, han provocado que los usuarios se alejen, lo cierto es que no toda la responsabilidad es de los usuarios, tal como demostró la compañía al confirmar que ya trabajan en un plan ‘barato’ que incluirá anuncios, algo que también se ha ganado las críticas de los suscriptores.

El magnate detrás de Tesla Motors y SpaceX quien además es uno de los hombres más adinerados del planeta, mencionó a través de su cuenta de Twitter que “el ‘virus woke’ está provocando que Netflix ya no se pueda ver” sin desarrollar más allá su declaración tras publicarla en el reporte que el portal Slashdot compartió en la red social.

¿A qué se refiere el empresario con ‘virus woke’?

‘Woke’ -despertar en inglés- es un término que inicialmente fue acuñado para referirse a los movimientos sociales que se han gestado en las décadas más recientes. Si bien al inicio solo hacía referencia a las protestas de las comunidades afroamericanas marginalizadas en Estados Unidos, años más tarde también se extendería a otro tipo de manifestaciones sociales como el movimiento feminista y LGBTQ+.

Según The Conversation, el término fue usado por primera vez en un artículo sobre los sindicatos redactado por J. Saunders Redding -escritor y maestro que se convirtió en el primer afroamericano en enseñar en una institución de la Ivy League- en 1942. Dicha pieza sería incluída en el primer volumen de la revista Negro Digest y no sería hasta 1962 que The New York Times recuperó la palabra, 20 años después.

Sin embargo, el término ‘woke’ se ha convertido en una especie de estigma por parte de grupos conservadores que quieren menospreciar los avances de los activistas que, en sus palabras, “solo buscan luchar por los derechos humanos de grupos marginados históricamente”.

¿Qué tiene que ver todo esto con Netflix? Pues, Musk utilizó ‘virus woke’ para referirse cínicamente a lo que él y muchos usuarios del servicio consideran como “inclusión forzada”, dentro de la cual se contemplan apariciones de personajes negros, latinos, LGBTQ+ o cualquier iniciativa que se “escape” de la supuesta “normalidad” que por muchos años se ha intentado vender a través de los medios.

Si bien el uso de este término puede implicar mucho más, dado que no elaboró su comentario, lo más probable es que Elon Musk lo haya empleado para referirse a la tendencia que tiene la compañía por crear series y películas con estas “inclusiones forzadas”, como por ejemplo Sex Education, Bridgerton y He’s Expecting, considerando que esta última está protagonizada por un hombre embarazado.

Además, el hecho de que el CEO de Tesla y SpaceX respondiese el comentario de un usuario que indicaba que no solo Netflix, sino las películas en general, los videojuegos, la televisión y otros medios están infestados con esta tendencia por temor a ofender a alguien con un corto pero tajante “cierto” no hace más que respaldar que lo antes mencionado es a lo que se refería.

