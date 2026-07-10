Netflix ha recuperado el periodo de prueba gratuito para los nuevos usuarios, una posibilidad de adentrarse en los contenidos de la plataforma sin comprimiso que regresa a España seis años después de su retirada.

La firma tecnológica vuelve a ofrecer en España un periodo de prueba gratuito que aparecerá automáticamente para aquellos usuarios se registran por primera vez, como detalla en su Centro de Ayuda.

La prueba está limitada a los nuevos usuarios, lo que significa que las personas que actualmente tengan o hayan tenido una suscripción no podrán beneficiarse de ella. Netflix, además, advierte de que la prueba gratuita desaparecerá si se vincula la cuenta con un paquete con suscripción incluida.

En 2019, Neflix dejó de ofrecer en España, y otros países, como Italia, Canadá, Argentina, Colombia o Chile, el periodo de prueba sin coste, que entonces era de 30 días, lo que obligó a los usuarios a pagar la tarifa de la suscripción escogida desde el primer día.

Ahora, esta prueba se ofrece por un periodo de tiempo variable, que puede ser de siete, 14 o 30 días. El tiempo de que se dispone se descubre una vez se activa la prueba al suscribirse en uno de los planes que ofrece Netflix.

Esta suscripción, al ofrecer periodo de prueba, solicitará la tarjeta bancaria pero no cobrará nada en el tiempo que dure. Si el usuario decide seguir con ella, entonces se le cargará la tarifa correspondiente al plan seleccionado.