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Netflix quiere resucitar una de las opciones que lo hizo popular. Sin embargo, solo es disponible en España.
Netflix quiere resucitar una de las opciones que lo hizo popular. Sin embargo, solo es disponible en España.
/ NETFLIX
Por Agencia Europa Press

Netflix ha recuperado el periodo de prueba gratuito para los nuevos usuarios, una posibilidad de adentrarse en los contenidos de la plataforma sin comprimiso que regresa a España seis años después de su retirada.

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