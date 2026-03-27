Netflix continúa aumentando el coste de sus planes de suscripción, con una nueva subida de precios en Estados Unidos para la versión Estándar con anuncios, Estándar y Premium, esta última con un incremento de tres dólares.

La plataforma de contenidos en ‘streaming’ ya actualizó los precios de sus tarifas de suscripción en Estados Unidos durante el primer trimestre del pasado año, un aumento que también llegó a España, donde la suscripción mensual pasó a costar de 5,49 a 6,99 euros, la estándar sin anuncios de 12,99 a 13,99 euros cada mes y la premium de 18,99 a 19,99 euros al mes.

Ahora, Netflix repite maniobra y ha incrementado nuevamente los precios de todos sus planes de suscripción en Estados Unidos. Concretamente, el plan Estándar con anuncios pasará a costar 8,99 dólares al mes, un dólar más que antes. Por su parte, el precio de la versión Estándar aumenta dos dólares alcanzando los 19,99 dólares mensuales y el plan Premium se lleva la subida más alta, pasando de 24,99 dólares a 26,99 dólares al mes.

Así lo ha detallado la compañía en su página de Planes y Precios, que ha sido actualizada este jueves. Con ello, las nuevas tarifas ya están disponibles para los nuevos usuarios y se actualizarán para los usuarios antiguos en el momento de pago, aunque se les notificará previamente mediante un correo electrónico.

Como ha manifestado Netflix al respecto en declaraciones al medio Variety, con esta subida de precios el enfoque de la compañía sigue siendo el mismo. “A medida que ofrecemos más valor a nuestros miembros, actualizamos nuestros precios para poder reinvertir en entretenimiento de calidad y mejorar su experiencia”, ha sentenciado.

Estas actualizaciones de precios se enmarcan en un momento en el que todas las plataformas de ‘streaming’ comparten estrategia aumentando sus tarifas. Desde Netflix, hasta Spotify HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video, el coste de sus suscripciones ha aumentado un 81,7 por ciento desde 2015 en España.