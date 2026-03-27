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Netflix volvió a subir los precios de sus planes en Estados Unidos. (Foto: AFP)
Netflix volvió a subir los precios de sus planes en Estados Unidos. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Netflix continúa aumentando el coste de sus planes de suscripción, con una nueva subida de precios en Estados Unidos para la versión Estándar con anuncios, Estándar y Premium, esta última con un incremento de tres dólares.

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