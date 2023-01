El cofundador de Microsoft, filántropos y ahora magnate popular por sus predicciones, Bill Gates, tuvo una sesión de AMA (Ask Me Anything) en Reddit en donde ha contestado todo tipo de preguntas.

Gates, habló de su celular, del futuro y de las tendencias tecnológicas que han tomado espacio en el mundo.

Por ejemplo, la hablar de Inteligencia Artificial (IA) y su imparto señaló que ahí si estaría el futuro y dijo que al ver como funcionaba ChatGPT, explicaba que “da una idea de lo que está por venir. Me impresiona todo este planteamiento y el ritmo de innovación”.

En el caso de la inteligencia artificial generativa que se usa en motores como DALL-E 2, Stable Diffusion o ChatGPT. Gates apuntó, “estoy bastante impresionado con el ritmo de mejora de estas IA. Creo que tendrán un impacto enorme. Pensándolo en el contexto de la Fundación Gates, queremos tener tutores que ayuden a los niños a aprender matemáticas y mantener su interés. Queremos ayuda médica para la gente de África que no puede acceder a un médico. Sigo trabajando con Microsoft, así que estoy siguiendo esto muy de cerca”.

El que si no salió bien librado fue el Web3, “no creo que fuera tan grande o que ese asunto del metaverso fuera revolucionario pero la IA es muy revolucionaria”, explicó .

Al hablar de las acciones en el Cambio Climático dijo que aún hay mucho qué hacer individualmente, que se pueden tomar acciones y que aunque no se sientan grandes, tienen un efecto.

“Eres votante, consumidor, otorgador, y trabajador. En cada uno de esos papeles puedes ayudar. Comprar un auto eléctrico ayuda. Habrá opciones para pagar un poco más para compensar tus emisiones de viaje en vuelos (Hago esto para todas mis emisiones y las de mi familia). Necesitamos apoyar el clima desde los dos partidos en Estados Unidos y en todos los países. Mantenerse con esperanza es una buena acción”, expuso.

Gates también dijo que el veganismo puede ser la opción para algunos pero que no todos lo podrán seguir y que espera que en el futuro hayan tecnologías que generen alimentos y reduzcan el impacto actual.

GDA / El Tiempo / Laura Lesmes Díaz / Colombia