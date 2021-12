Conforme a los criterios de Saber más

Durante las festividades navideñas de este año, muchos niños recibieron sus primeros equipos tecnológicos como obsequio. Consolas de videojuegos, tablets y, sobre todo, smartphones fueron entregados a los más pequeños del hogar para que den su salto al mundo digital y descubran uno de sus principales atractivos: Internet.

Sin embargo, dentro de toda la extensa gama de aplicaciones y páginas web que están disponibles al público, las redes sociales como Facebook, Instagram y la popular TikTok pueden ser especialmente peligrosas para los menores debido a que, ocultos tras el anonimato que confiere el ciberespacio, inescrupulosos individuos pueden llegar a interactuar con ellos para lograr todo tipo de fines.

A continuación, te brindamos una serie de consejos a tener en cuenta como padre si lo que deseas es proteger la experiencia de tus hijos en las plataformas digitales antes mencionadas y evitar que puedan llegar a ser víctimas de las modalidades más comunes que usan los delincuentes para aprovecharse de ellos.

Nunca antes de tiempo

Una de las políticas que empresas como Meta y ByteDance ejercen en sus redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok es que los usuarios deben tener, como mínimo, 13 años de edad para poder crear una cuenta. Evidentemente, nada impide que una persona cambie su fecha de nacimiento para adaptarse a los parámetros impuestos por las compañías y así pueda burlar el algoritmo de la plataforma.

Ya que las firmas tecnológicas continúan trabajando en métodos para que este tipo de cosas no ocurran y que las personas no tomen una identidad que no les pertenece con el afán de acercarse a los usuarios más pequeños para hacerles daño, es vital que los padres de familia respeten el límite de edad impuesto y no permitan que los menores de esta edad tengan una cuenta en plataformas digitales.

La principal razón es que, si bien las redes sociales tienen configuraciones para controlar la interacción con contenidos y otros usuarios de una cuenta como veremos más adelante, el discernimiento de un niño de 13 años suele ser mejor que el de uno menor a este rango de edad, alejándose así de los peligros de Internet. De todos modos, esto no significa que la asesoría parental sea innecesaria ya que será de gran utilidad para que no confíen en personas que no sean quienes dicen ser.

Como padres y usuarios responsables de redes sociales, podemos contribuir a la labor de las compañías reportando las cuentas de niños menores de 13 años, no con el ánimo de molestar, sino de que se respeten los lineamientos que los dueños de las plataformas digitales imponen y que los pequeños deciden ignorar, probablemente por sumarse a las tendencias de los mayores, además de protegerlos de posibles eventualidades que se les presenten.

Los menores de 13 años no deberían contar con una cuenta en redes sociales dado que es una norma impuesta por las compañías detrás de ellas. (Foto: Rido/Shutterstock)

Usa las herramientas a tu disposición

UNICEF mencionó que los jóvenes son el grupo de edad más conectado en Internet con un total del 71% en comparación con el 48% de la población total. Evidentemente, los menores son los más interesados en pasar tiempo en el ciberespacio e interactuar mediante él, por lo que es importante asegurar una estadía segura para ellos en la red de redes.

Los padres tienen a su entera disposición una serie de configuraciones en las apps y versiones web de las redes sociales más populares para moderar lo que sus hijos pueden ver con sus cuentas y también restringir la comunicación con ciertos usuarios dependiendo de las características de su usuario. Dado que Facebook, Instagram y TikTok son las más populares entre los infantes, vamos a centrarnos en ellas.

En el caso de Facebook, podemos encontrar todos estos parámetros en el menú horizontal (al que podemos acceder pulsando el ícono de las tres barritas), en el apartado de “Configuración y privacidad”. Aquí podemos hallar las configuraciones de privacidad como las personas que pueden ver lo que comparte la cuenta, administración de datos, bloqueo de contenido con palabras clave, administración del tiempo que el usuario pasa en la red social, bloqueos a cuentas y mucho más.

Por otra parte, ya que Instagram pertenece a la misma empresa matriz, las configuraciones de privacidad pueden hallarse de una forma muy similar. Accediendo al menú lateral con el ícono de las tres barras en el perfil, podemos encontrar la opción “Privacidad” donde tenemos la función para cambiar la cuenta al estado “privado”, ocultar contenido con palabras clave, regular los comentarios de las publicaciones, las cuentas bloqueadas, restringidas o silenciadas y, en general, moderar el contenido que aparece en el feed del usuario.

Finalmente, TikTok tiene unas opciones que debemos aprender para regular los videos que pueden ver los niños. Por una parte está la “sincronización familiar”, que podemos hallar en el menú lateral usando el ícono de las tres barritas en la esquina superior derecha del perfil. Eligiendo “menor de edad” podemos configurar la cuenta para que se enlace a la cuenta del padre y este pueda controlar de una mejor forma el contenido que su hijo ve. Además, tenemos “desintoxicación digital” para regular el tiempo invertido en la app y “Privacidad”, que contiene las opciones más habituales como privacidad del perfil y moderación de contenido.

Si eres el padre o tutor legal del menor que ha creado una cuenta en estas plataformas, es sumamente recomendable que revises y actives estas opciones de privacidad antes de entregarle al niño su respectivo usuario para así evitar algunos de los delitos cibernéticos más comunes enfocados en infantes como el grooming, modalidad que usan estos individuos para acercarse a los menores engañosamente para captarlos y luego someterlos a situaciones que puedan servir para extorsionarlos, como explica Plan Internacional - Perú.

Tú eres el guía de tus hijos

Martina López, investigadora de seguridad de Eset Latinoamérica, y Carolina Mojica, gerente en ventas de consumo de Kaspersky, comentaron previamente a El Comercio que si bien la tecnología brinda múltiples opciones para regular el contenido al que están expuestos los niños en Internet, son los padres los que deben estar guiándolos constantemente para explicar las razones del porqué no pueden hacer ciertas cosas o para escuchar y resolver sus inquietudes respecto a ciertas cosas que pueden ver en estas plataformas.

Si bien la opción de monitorear lo que los infantes hacen con sus dispositivos tecnológicos es una gran ayuda, esto no sirve de nada si es que sus progenitores no los están asesorando a menudo ya que, por desgracia, incluso programas como Net Nanny y Kaspersky Safe Kids o las mismas opciones de control parental de las plataformas digitales, no pueden regular al 100% y todo el tiempo lo que hacen los más pequeños del hogar.

Dado que, hace unos meses, el Wall Street Journal lanzó un artículo basado en una investigación provista por Frances Haugen, ex empleada de Facebook (Meta), donde se reveló que Instagram tiene un efecto nocivo en la salud mental de una gran parte de sus usuarios adolescentes debido a la toxicidad que existe en la plataforma y que la compañía no trató este problema con la debida atención, es aún más crucial que los padres estén disponibles en todo momento para atender las preocupaciones y problemas de sus menores hijos

Las especialistas coinciden en que generar un vínculo de confianza y fraternidad padre-hijo es vital para que el menor esté siempre presto a hablar de temas que le incomodan o inquietan, las primeras señales de puede estar siendo víctima de grooming o de otros tipos de ciberdelincuencia. La comunicación y la explicación medida de los peligros que pueden suscitarse para el menor en redes sociales e Internet en general deben ser el principal interés de los tutores a cargo del niño para evitar cualquier tragedia en el futuro.

El padre o tutor legal del menor debe guiarlo constántemente para resolver cualquier duda que tenga acerca de los peligros de las redes sociales. (Foto: Getty Images/Westend61)

