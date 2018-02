Super Mario, el personaje de Nintendo convertido en un ícono de los videojuegos en todo el mundo, se prepara para dar el gran salto a las películas de animación, anunció el grupo japonés. La cinta estará cofinanciada por la firma japonesa y Universal Pictures.

El creador de la saga, Shigeru Miyamoto, trabaja en este proyecto en colaboración con Chris Meledandri, fundador y presidente del estudio estadounidense Illumination Entertainment, conocido entre otras cosas por la trilogía "Gru, mi villano favorito".

"La gente me había dicho que hacer un videojuego y hacer una película era parecido, pero es totalmente diferente", contó Miyamoto en una rueda de prensa en Tokio.



"Uno es interactivo y la otra es una experiencia pasiva", añadió el creador, quien ya realizó cortometrajes.



"Me entiendo bien" con Chris Meledandri, pero "pasaron dos años desde el momento en que decidimos trabajar juntos y el anuncio oficial", añadió.



Aunque el proyecto está bastante avanzado, aún no se decidió la fecha de llegada a las grandes pantallas.

El anuncio llega un día después de que la firma de Kyoto hiciera públicos unos sólidos resultados trimestrales gracias al éxito de su nueva consola, Switch y sus juegos asociados, entre los que destaca Super Mario Odyssey.



Nintendo también lanzó hace poco aplicaciones móviles. Con la diversificación hacia la animación busca promover sus personajes estrella y atraer a nuevos jugadores.



Super Mario ya protagonizó una película de Hollywood en 1993, pero tuvo un éxito muy limitado en taquilla.



