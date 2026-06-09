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"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" es quizás uno de los videojuegos más influentes de todos los tiempos.
"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" es quizás uno de los videojuegos más influentes de todos los tiempos.
/ Nintendo
Por Juan Luis Del Campo

Nintendo ha concluido un Nintendo Direct en el que el anuncio oficial del remake de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” quedó en el centro de la atención.

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