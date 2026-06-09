Nintendo ha concluido un Nintendo Direct en el que el anuncio oficial del remake de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” quedó en el centro de la atención.

Los detalles todavía son pocos, y lo único que mostró realmente es un video corto de un minuto y medio en el que aparece al protagonista de la saga, Link, durmiendo en lo que es la escena inicial del videojuego original. ¿De qué estará soñando? Quizás con la fecha de salida que todavía es desconocida, aunque se sabe que será en algún momento del 2026. Lo que si es seguro es que el juego será exclusivo para el Switch 2.

El retorno del querido título, originalmente publicado en 1998, llega en momentos necesarios para la compañía que ha visto las ventas de sus flamantes consolas flaquear en Japón luego de un aumento de precio.

No fue la única revelación de la noche, que también mostró un tráiler del largamente esperado – siete años y contando – “Kingdom Hearts IV”, con un video en el que aparece Sora peleando contra un Heartleast en una ciudad parecida a Tokio. Lo novedoso del asunto es que el tráiler muestra al menos unos minutos de ‘gameplay’. Desafortunadamente lo que no muestra es la fecha de salida del juego, aunque sí que estará disponible en el Nintendo Switch 2 cuando lo haga.

Quizás más importante para muchos, Nintendo también anunció la llegada de “Nintendo Switch Sport Resorts” para el 22 de octubre de este año, un juego de la misma línea que el popular “Wii Sports” con diversos juegos como Ping Pong, tenis, basquetbol, patineta, saltar la cuerda, moto acuática y pelea de pulgares, entre otras.

Nintendo también adelantó detalles de “Splatoon: Raiders”, su próximo a salir (23 de julio) que cambia su modo de juego competitivo por uno enfocado contra la computadora, así como la fecha de salida de “Fire Emblem Fortune’s Weave” (17 de septiembre). Y aquellos interesados en el remake de “Star Fox 64”, a salir el 25 de junio, Nintendo ha puesto un demo a disposición de todos en el eShop.

Aficionados de FromSoftware salieron también recibieron un regalo en la jornada, que mostró no solo un nuevo tráiler de “The Duskblood”, su juego PvPvE exclusivo para Nintendo, sino que también anunció que realizarán un Closed Network Test para verano de 2026 (invierto en el hemisferio sur).

Fuera de eso, Nintendo también reveló que títulos como “Pokémon Pokopia”, “Donkey Kong Bananza” y “Mario Kart World” tendrán expansiones o DLC en el futuro cercano.

Que “Kingdom Hearts IV” seguía con pulso no fue lo único revelado por Square Enix , que también presentó “Final Fantasy Resonance”, un nuevo juego de la saga hecho con gráficos 2D al estilo de “Octopath Traveler” o los recientes remakes de “Dragon Quest”. Curiosamente te permite llamar el poder de protagonistas de otros juegos de la franquicia, aunque no parece al punto de World of Final Fantasy donde podían integrar como parte de tu equipo. Sale el 22 de octubre.

Y hablando de “Dragon Quest”, la compañía anunció un nuevo título en esa franquicia – específicamente su spinof “Monsters” - titulado “Dragon Quest Monster: The Withered World” que utiliza una mecánica parecida a juegos como “Pokémon” y “Shin Megami Tensei” de recolectar monstruos e incluso combinarlos.

Otros juegos que estarán disponibles para la nueva consola de Nintendo vienen de Capcom, que anunció que su próximo a salir “Onimusha: Way of the Sword” (25 de septiembre) y una versión actualizada de “Dragon’s Dogma 2” con su nuevo DLC “Dark Arisen” para el 9 de octubre.

Para algunos, la revelación más importante de la noche fue la de “Xenoblade: Genesis”, cuarta entrega del RPG a salir en 2027 que cambia el contexto de ciencia ficción usual de la saga por uno que toma una apariencia más de fantasía medieval con protagonistas que parecen ser una mezcla de elfos y humanos. También se anunciaron versiones para Switch 2 de los tres primeros juegos.

Aquí los anuncios más importantes de esta edición del Nintendo Direct: